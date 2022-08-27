桃市府質疑張善政埤塘數據　市議員參選人批：否定在地桃青

▲國民進桃園市參選人張善政於本月（24）日勘查桃園大圳4之6號池，當時曾提出，桃園埤塘面積縮減逾200萬平方公尺問題。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政日前曾提出埤塘政策，並承諾提出三個埤塘守護政策，但桃園市府則以數據引用有誤反擊。國民黨桃園市議員參選人朱珍瑤在臉書上PO文，這些數據是八德在地學子有感桃園埤塘逐漸萎縮，以此為專題參加內政部「2021國土測繪圖資GIS競賽」獲得優選，這份獲得內政部認可研究報告卻遭市長鄭文燦否定。她質疑市府「一方面說18歲應該要有投票權，一方面又否定18歲學生的專題研究？」

張善政於本月24日勘查桃園大圳4之6號池，並提出三個守護埤塘政策，引發在地鄉親關注，桃園市府隨即發文澄清強調「早就在做」，並質疑引用數據有疑慮。張善政也回應，重點是要捍衛埤塘，保存埤塘的生態歷史文化，引用的報告是研究者嘔心瀝血之作，也是內政部公開比賽認可的報告，質疑桃園市府在模糊焦點。

▲國民進桃園市議員參選人朱珍瑤在臉書上發文，八德在地學子研究報告獲得內政部優選，張善政作為守護埤塘政策卻遭市府提出質疑，認為「只是高中生習作」。（圖／翻攝自朱珍瑤臉書）

八德區市議員參選人朱珍瑤在臉書上以「埤塘鋪設光電板影響鳥類與埤塘生態？」為題發文，指出一名八德區在地學子，有感桃園埤塘逐漸萎縮，以此為專題參加內政部「2021國土測繪圖資GIS競賽」獲得優選，學生發現桃園埤塘6年間面積減少334個足球場，沒想到，內政部認可的研究報告，卻遭桃園市長鄭文燦否定。

朱珍瑤認為，學子透過科學方法分析數據，發現從2013到2019年，桃園埤塘的水域面積減少了200萬平方公尺，相當於334個足球場。主要是因為桃園市府在埤塘上鋪設光電板，嚴重影響鳥類數量與埤塘生態。

朱珍瑤強調，張善政在擬訂埤塘政見時，很重視八德學子的研究成果，畢竟是內政部認可的研究報告，也經過專業評審檢驗，最後獲得全國優選。但鄭文燦鄭卻說全國優選專題「只是高中生的習作」，不該被當成政見依據，這位桃園學子寫專題的時候高三，已經18歲了，「為何一方面說18歲應該要有投票權，一方面又否定18歲學生的專題研究？」

【更多新聞】

►鄭運鵬新屋後援會成立 提市立兒童樂園+健康樂活村福利政見

►台南殺警案為鑑 「誓為警消後盾」張善政：危險加給不打折

►國2重大車禍！大貨車撞聯結車...車頭嚴重毀損 西向回堵紫爆