黃珊珊明宣布參選台北市長　柯文哲：總是朋友「一定幫忙」

▲台北市副市長黃珊珊導覽台北城市博覽會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市副市長黃珊珊明（28日）將舉行記者會，宣布投入台北市長選戰。針對未來參選後，與市長柯文哲之間的距離如何拿捏？黃珊珊27日說，柯文哲對她有知遇之恩，「台北政績當然跟我息息相關，這也沒什麼好切割」；柯則說，和黃於公於私總是朋友，一定要幫忙她，「做事就是合情合理合法就好」。

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊一前一後出席城市博覽會，並分別擔任導覽員介紹展區。柯選擇與學生一起，而黃則是先導覽親民黨副主席張昭雄參觀，接著再帶領12行政區的里長一起逛展。

「我在北市府工作，柯市長對我有很高的知遇之恩。」黃珊珊說，在她不知道可以做到副市長時，柯市長就看到她有潛力，因此很感謝柯。而每天在一起努力，也都面對更困難的挑戰，尤其防疫這3年，「所以台北政績當然跟我息息相關，這也沒什麼好切割，它就是存在」。

黃珊珊提到，台北市8年的改變相信市民都不會否認，怎樣把這事情從這基礎上更往前，創造更新的東西，這才是她的責任，「但絕對希望市民知道，若這8年住在台北，一定感受得到進步」。

而柯文哲則說，畢竟他們還是共事3年，於公於私總是朋友，一定要幫忙她。那至於說怎麼幫忙，柯說，倒覺得說是這樣啦，一定要合法，再來就是自然就好，「我們就是這樣，做事就是合情合理合法就好」。