民眾黨參選人倒奶賣辣腿紅到對岸！　柯文哲：有叫她反差不要那麼大

記者陳家祥／台北報導

民眾黨桃園市議員參選人曾姸潔利用影音平台，分享「擺拍教學」，因為火辣的身材被封為「平鎮林志玲」，卻也遭批「物化女性」。對此，黨主席柯文哲27日表示，有跟她說不要反差弄得這麼大，「不過這樣，政治也有它世俗的一面，英文叫catch the eyeball，要引人注意」。

針對曾妍潔大膽透過擺拍教學吸引選民目光，甚至紅到中國大陸，柯文哲今天下午出席城市博覽會導覽活動時表示，她其實是台大環工所的博士，有跟她講不要反差弄得這麼大，「不過這樣啦，我常說政治也有它世俗的一面，英文叫catch the eyeball，要引人注意，其實她是台大環工所的博士」。

▲民眾黨桃園市議員參選人曾姸潔。（圖／翻攝曾姸潔臉書）



曾姸潔日前在平台分享「擺拍教學」，在影片中大方解開襯衫鈕釦，露出姣好的身材，短褲也繃緊到大腿根部，影片在網路上不斷被轉傳。

不過，曾姸潔的教學影片曝光，卻有不少人痛批「賣肉」。對此，她本人26日出面反擊，教學影片是她上個月拍攝的，只是介紹經歷的眾多影片之一，明明還有其他內容，這支影片卻遭到針對、謾罵。

曾姸潔指出，她是一名能源博士，曾在國立大學任教，後來高考二級，進入市府成為專業的建築執照審查人員，無論是學者還是建築人，本來就會有自己的個性，只要是對的事情，不按牌理出牌，應該也不會太奇怪。