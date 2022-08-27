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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

最後上班日還帶里長逛城博　黃珊珊：難道最後一天要睡覺？

▲台北市副市長黃珊珊導覽台北城市博覽會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長黃珊珊導覽台北城市博覽會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

2022年底選戰腳步接近，台北市副市長黃珊珊也終於在26日晚間遞出辭呈，27日為最後一天擔任副市長職務，下午出席城市博覽會活動，還帶里長逛展，引來對手質疑大用市政資源到最後一刻。對此，黃珊珊回應，「難道我最後一天就要放假，就要去睡覺嗎？」

台北城市博覽會27日登場，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊都親自出席，還特別錯開兩團擔任領隊，增加與市民互動的機會。針對外界批評斥資8000萬但品質卻連學生科展還不如，黃珊珊說，請批評的人拿出相關證據好嗎，批評很簡單做事很難，只是一句話沒必要回應。

至於現場動線稍嫌混亂，黃珊珊說，這動線本來就是設計不要從頭走到尾，而是隨時可以選擇進出6個展區，而不是像有的展覽只能從1、2、3、4、5、6依序逛，動線是故意設計不在同一地方出去，讓民眾可以自由選擇，讓民眾看到人多的展區就可以先去下一個展館，這不是混亂是本來的設計。

而有議員質疑展覽斥資8000萬，但有地下停車場漏水等問題，黃珊珊說，地下停車場漏水跟展覽沒關係，這是硬體部分，「一件好事不要每天找一些跟這沒關係的事，有任何意見都接受，但請大家好的事情把它當好事來看」。

此外，還有展覽木板架沒包好等，黃珊珊說，這是策展單位事情，如果大家有意見會要求改善，但一個好展覽就是讓大家知道更多的事情，同樣花更多錢可做更多項目，只是花的錢與展現的東西盡量做到最精實就好。

至於被藍綠都質疑用行政資源用到最後一天，黃珊珊說，這是她的工作，做一天和尚敲一天鐘，「難道我最後一天要放假嗎？還是睡覺？」，這是早就安排的，博覽會已經安排半年了，大家都不要把它當成政治操作好嗎？

黃珊珊強調，這是台北市盛事、是好事，每個人都想成跟私利有關，這非常沒必要，也對台北市努力的公務員不公平。

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