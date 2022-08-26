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情侶慶生烤螺咬到「珍珠之王」　米粒大小就值85萬元！

記者黃翊婷／綜合報導

泰國帕堯府（Changwat Phayao）一對情侶日前到清萊一家烤肉店慶生，沒想到卻在食用象牙鳳螺時，吃到一顆有珍珠之王稱號的「美樂珠」，小小一顆大約只有米粒大小，竟然價值超過100萬泰銖（約新台幣85萬元）。

泰國情侶慶生吃到「美樂珠」。（圖／翻攝自推特）

▲網友轉分享泰國情侶慶生吃到「美樂珠」的相關新聞。（圖／翻攝自推特）

根據泰媒《MGR Online》報導，在清萊皇家大學對面經營烤肉店的老闆蘇帕吉（Suphakrit Tungkham）表示，日前有一對年輕情侶帶著朋友一起來用餐，說是要慶祝生日，店裡採用自助式的，當天餐點有燒烤、烤肉、鍋物等等，其中一道就是烤象牙鳳螺，每個人收費299泰銖（約新台幣252元），沒想到竟然吃出一顆「美樂珠」（Melo Pearl）。

蘇帕吉開心地說，從來沒有客人在店裡吃到珍珠，所以他記得很清楚，那組客人共有4人，「我把他們帶到第7桌！」而吃到號稱珍珠之王美樂珠的情侶表示，當時只覺得咬到一個奇怪的固體，吐出來一看才發現是珍珠，當下決定先帶回家和女友一起研究，查詢資料後推測這應該是一顆美樂珠。

情侶事後將珍珠送到清邁寶石檢測實驗室，經過專業人士鑑定，最終確認這的確是一顆真正的美樂珠。美樂珠又稱龍珠、火焰珠，因為無法靠人工養殖獲得，所以相當珍貴，2003年時就曾有一顆20公克的美樂珠，在香港拍賣會上以270萬美元（約新台幣8147萬元）高價賣出；而泰國情侶獲得的這顆美樂珠只有米粒大小，初步估計價值超過100萬泰銖，他們也決定要將這個「意外的寶物」繼續保存在家中。

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