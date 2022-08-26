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男與妻吵架躲警局求收留　突搶警槍掃射　遭當場擊斃

▲▼泰國一名男子突搶警槍掃射，遭員警當場擊斃。（圖／翻攝自微博／泰國頭條新聞）

▲泰國一名男子突搶警槍掃射，遭員警當場擊斃。（圖／翻攝自微博／泰國頭條新聞）

記者隋昊志／綜合報導

泰國佛統府（Changwat Nakhon Pathom）那空猜是縣（Nakhon Chai Si）日前發生一起奪警槍事件，一名男子因與妻子吵架要求警方暫時「收留」他，不料他卻突然搶走員警配槍，並向該名員警開槍，其他員警發現異狀後，試圖警告該名男子投降未果，雙方展開激烈槍戰，最後該名男子身中多槍遭警方擊斃。

據《泰國頭條新聞》報導，本月23日一名身穿紅色背心、黑白相間運動褲的38歲男子，跑到那空猜是縣警局向警方表示，自己與妻子吵架，因而尋求警方「收留」，希望能求個清靜，一路從13時一直待到晚上，並打算在警局附近找地方過夜。

▲▼泰國一名男子突搶警槍掃射，遭員警當場擊斃。（圖／翻攝自微博／泰國頭條新聞）

▲泰國一名男子突搶警槍掃射，遭員警當場擊斃。（圖／翻攝自微博／泰國頭條新聞）

不料，19時45分一名宋姓員警開車前往換班值勤，正當他停好車打開後車門，準備取口罩戴上時，該名男子突然從後側衝上前，一把將宋男的配槍搶走，宋姓員警試圖將槍搶回未果，見到該名男子作勢要朝他開槍，宋男立刻奔向警局尋求支援。

一旁剛好有3名員警目睹了本起事件，立刻上前制止該名男子，但男子並沒有因此投降，反而向3名員警開槍，雙方瞬間展開激烈駁火，最終該名男子身中多槍，遭警方當場擊斃。

事後警方進行現場勘察，發現超過25顆彈殼，將進一步調查釐清整起案件。

▲▼泰國一名男子突搶警槍掃射，遭員警當場擊斃。（圖／翻攝自微博／泰國頭條新聞）

▲泰國一名男子突搶警槍掃射，遭員警當場擊斃。（圖／翻攝自微博／泰國頭條新聞）

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