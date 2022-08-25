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慶生拍到「恐怖第3隻手」搶炸雞！　人妻咬一口嚇壞：好兄弟吃過

記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞一名葉姓人妻日前和老公、朋友一起到KTV慶生，當時她嘴裡咬著一塊炸雞和朋友們一起合照，結果回家後才發現，自己的嘴邊居然出現一隻恐怖黑手，彷彿要搶走她口中的雞塊，看起來相當驚悚。

根據《中國報》報導，葉女23日和朋友一起到馬六甲的一間KTV慶生，快30個人一起在包廂內狂歡。回想起當時的狀況，她表示，「我才剛拿起炸雞放到口中，朋友就說要來合照，所以我嘴巴就咬著炸雞入鏡，結果後來看照片才發現拍到不乾淨的東西。」

從葉女的照片中可以看到，她嘟著嘴咬炸雞，但嘴巴旁邊卻出現一隻不知名的黑手，而且她吃的是雞翅，黑影範圍根本不可能這麼大，說是旁邊朋友的手，顏色也不對，「也許因為是農曆7月鬼門開的緣故，好兄弟們可能也想吃炸雞。」

說來也奇怪，葉女回想起當時吃下的那一口炸雞，「軟綿綿的，淡而無味，吞下去的那一刻感覺很噁心，還差點吐出來，但身旁的人都沒有反應。」她猜想，或許是好兄弟早已搶先一步吃掉炸雞，所以味道才會有變化。

雖然是人生第一次遇到靈異事件，但葉女並不覺得特別害怕，「我相信它只是剛好經過想吃炸雞，沒有其他惡意，況且它也沒有傷害我，所以大家真的不需要害怕。」

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