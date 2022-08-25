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泰國憲法法庭裁定：總理帕拉育「暫時停職」　鐵腕執政8年罕見挫敗

泰國總理帕拉育（圖／路透社）

▲泰國總理帕拉育遭法院暫停職務。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）陷入任期爭議，24日被憲法法庭裁定暫停職務，改由副總理翁素萬（Prawit Wongsuwan）代理。儘管最終判決還需數周才會出爐，帕拉育仍有復職的可能，但他鐵腕執政8年以來，挺過備受爭議的選舉、大規模街頭抗議、4次不信任投票，每一次都順利過關，如今遭到停職，被視為政治生涯的罕見挫折。

帕拉育曾任泰國皇家陸軍總司令，2014年透過政變掌權，是該國1932年絕對君主制瓦解後，第13次成功政變。在此之前，曼谷街道長期被紅衫軍、黃衫軍的示威癱瘓，前者支持2006年被推翻的民粹主義政府，後者支持王室及軍方。

《路透社》報導，帕拉育奪權後，呼籲國民遵守和諧的傳統文化價值，尊重與愛戴王室，甚至為此發布一首自創曲《把幸福還給泰國》，被支持者盛讚恢復國家秩序，是君主制的保護者。但政變剛結束時，他仍不時失言，有一次在記者會上威脅要把講台丟出去，另一次說自己「可能只會處決」一整個房間裡的記者。

▲▼泰國學生示威活動，表達對總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）和其親建制派政府表達不滿。（圖／路透社）

▲泰國學生示威活動，對總理帕拉育政府表達不滿。（圖／路透社）

2019年大選，帕拉育領導、親軍方的人民國家力量黨（PPRP）成為眾議院第二大黨，僅次於反對黨為泰黨（PTP），他也順利繼續執政，並且設法成立數十個政黨組成的聯合政府。批評人士指出，選舉規定使得親軍方政黨獲得額外優勢，但帕拉育始終否認程序不公，堅稱選舉是自由且公正的。

隔年，法院裁定解散知名反對黨未來前進黨（Future Forward），引發大規模學生抗議，呼籲總理辭職的聲浪，很快轉變為要求改革君主制，直至2020年底，幾乎每天都有示威活動，參與人數也攀升至數萬人。維安部隊使用水炮、催淚瓦斯及橡膠子彈驅離群眾，抗議聲勢到了2021年逐漸減少，但已經超過100名社運人士被捕或面臨審判。

▲▼ 泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）。（圖／達志影像／美聯社）

▲現年68歲的帕拉育遭遇罕見政治挫折。（圖／達志影像／美聯社）

儘管帕拉育經歷多次挑戰，黨內也出現倒戈及異議份子，卻仍憑藉執政多數黨的勢力平安過關。與此同時，反對黨試圖透過「體制內手段」削弱政府勢力，為泰黨向憲法法庭請願，他們指出，帕拉育2014年首度被軍政府任命為總理，而不是政府宣稱的2019年，因此今年8月已達憲法規定的8年任期限制，正是這個請願促成了停職的裁定。

憲法法庭還需要數周，才會針對請願內容做出最終判決，但若帕拉育被裁定，任期應從2019年算起，將有資格執政至2027。

 

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