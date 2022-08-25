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芬蘭美女總理「下身緊貼」露奶網紅熱舞！　含淚訴：我也渴望享樂

▲▼芬蘭總理馬林（Sanna Marin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲芬蘭總理馬林又有熱舞影片外流。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）近日醜聞纏身，除了被爆出她在派對甩髮狂歡、友人在官邸掀衣露奶外，又流出她和網紅朋友下半身緊貼熱舞的影片。馬林也在24日出面強調，她從沒有因為私生活而影響到公務，並哽咽表示，「我是人，身陷陰霾的時候也會渴望享樂。」

根據《衛報》報導，馬林24日出席自家社會民主黨活動，談到近來的頻頻曝光的私生活影片時，語帶哽咽、眼眶泛紅地表示，過去一周她過得非常艱難，「我是人，身陷陰霾的時候也會渴望享樂、燈火通明和歡樂。」這段話讓全場起身鼓掌，替她打氣。

▲▼芬蘭總理馬林（Sanna Marin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬林發表談話時差點落淚。（圖／達志影像／美聯社）

現年36歲的馬林在2019年成為全世界最年輕的國家領袖，她說，自就任總理以來，她沒有一天不工作，「我希望人們關注我們在工作中做了什麼，而不是下班時間做了什麼。」馬林強調，她從未因為私生活影響到公務，「我沒有讓任何一件工作未完成，也不會擱置任何工作。」

馬林一段參加派對時跪地狂舞的影片在月初曝光，當時遭外界懷疑現場有毒品，馬林隨即接受藥檢自清；接著網紅朋友莎卡（Sabina Särkkä）在官邸掀衣露奶還大玩親親的照片也曝光，這讓馬林公開致歉表示，這樣的行為確實是不恰當的。

豈料，近來又有一段馬林和莎卡下半身緊貼熱舞的影片曝光，引發內外政黨批評。當被媒體問及，是否會改變自己私下的行為時，馬林仍堅定表示，政治人物也有空閒的時候，不覺得和朋友在一起有錯，至於是否合適，就取決於選民自身角度的想法。

儘管大批反對者批評馬林的私生活不檢點，但也有很多人選擇力挺，許多芬蘭女性上傳了她們喝酒跳舞的照片來支持馬林。馬林本人也說，「希望在2022年，即使是政治決策者跳舞、唱歌、參加派對都是可以被接受的。」

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