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「跪地熱舞」狂歡片外流！芬蘭美女總理被疑吸毒　主動接受藥檢

記者陳宛貞／綜合外電報導

芬蘭美女總理馬林（Sanna Marin）曾是全球最年輕國家領導人，年僅36歲的她私下也經常參加派對、音樂節等活動，日前卻有一段她和友人開趴熱舞的畫面外流，令反對黨質疑她吸毒。她19日出面表示，已經接受毒品檢測，並強調自己從未服用非法藥物。

▲▼ 芬蘭總理馬林（Sanna Marin）。（圖／翻攝自IG／@sannamarin）

▲ 不少網友稱讚馬林能夠兼顧工作和私生活。（圖／翻攝自IG／@sannamarin）

根據《路透社》，馬林19日召開記者會說明，近日有人指控她參加毒趴或她本人也有吸毒，「我認為這些指控非常嚴重，儘管我認為要求進行毒檢並不公平，但為了我個人的法律保障，也為消除所有懷疑，我今天已經接受藥檢，結果將在約一周後出爐。」

馬林6日晚間和知名網紅及藝術家開趴的影片本周開始在社群媒體上瘋傳，畫面可見她穿著黑色吊帶背心，在鏡頭前熱情搖擺，跪地撩髮熱舞，和友人開心狂歡。影片曝光後，包括她的執政聯盟成員及反對黨人員都呼籲她接受藥檢。

馬林堅稱自己從未吸毒，派對上也未目睹任何人吸毒，並強調當晚的派對並未影響她執行公務的能力，若有工作要處理，她當然會離開派對。儘管不少網友稱讚馬林能夠兼顧繁重的工作和私生活，也有人質疑她怎麼會讓自己留下這種影片。

烏俄戰爭引發歐洲動盪之際，也有批評指出，若芬蘭突然發生危機，馬林參加派對可能影響她迅速反應的能力。她對此則回應，若危機發生，她會在周六晚上以前知道，且芬蘭軍隊裝備精良，能夠提前為所有可能影響國家的軍事危機做好準備。

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