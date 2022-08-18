芬蘭總理「開趴跳舞」影片曝光　反對黨氣炸：我懷疑你吸毒

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw — Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022

記者林彥臣／綜合報導

今年才36歲的芬蘭總理馬林（Sanna Marin）在2019年剛上任時，一度是全球最年輕的國家領導人，而且她私下就像一般年輕人一樣，經常參加派對、音樂節之類的活動，因此被德國新聞媒體 Bild 譽為「世界上最酷的總理」。但是日前馬林與朋友開趴跳舞的影片外流，卻被反對黨懷疑吸毒，應該要驗毒自清。

根據BBC報導，馬林遭到反對黨批評，要求她接受藥檢，但是她強調自己只有喝酒，只是以狂歡的方式參加派對。

▲芬蘭總理馬林（Sanna Marin）2年前僅34歲就上任總理，一度是全球最年輕的領導人。（圖／路透）



馬林表示，知道自己當時被拍，但是對於影片被公開感到有點不舒服，「我跳舞、唱歌、開趴完全合法，而且我從未見過其他在場的人吸毒」。

芬蘭反對黨「正統芬蘭人黨」黨魁普拉（Riikka Purra）要求馬林主動驗毒，因為總理的身上籠罩著「令人懷疑的陰影」。其他反對黨政治人物則批評，總理只跟媒體談論派對，而不是更重要的國內議題。

馬林告訴媒體，「我有家庭生活，我有工作生活，我有空閒時間和朋友一起度過，和我這個年齡的許多人差不多。」

馬林補充說，覺得自己沒有必要改變行為「我將成為和現在完全一樣的人，我希望這會被接受。」

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