「跪地熱舞」片外流掀涉毒風波！　芬蘭美女總理藥物檢測結果曝

▲芬蘭總理馬林遭控涉毒，但其藥物檢測結果證明了她的清白。（圖／翻攝自IG／@sannamarin）

記者葉睿涵／編譯

芬蘭美女總理馬林（Sanna Marin）因參加狂野派對引來非議，更被反對黨質疑服用違禁藥物。馬林為證明自身清白，在當地19日接受藥物檢測，而她的辦公室也在22日公開檢驗結果，證明馬林並未服用任何毒品。

據《衛報》報導，芬蘭年僅36歲的美女總理馬林，曾是全球最年輕的國家領導人，私下也和不少年輕人一樣，喜歡參加派對和音樂節。上週，一段她和友人在家中穿著黑色吊帶背心，在鏡頭前跪地熱舞的畫面外流，除了重創她的形像外，反對黨也質疑她在派對中吸毒，引起不小的風波。

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw — Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022

馬林在當地19日出面澄清，自己從未服食任何非法藥物，還強調她當晚只喝了一點酒，並未喪失履行職務的能力，「如果有必要的話，我甚至還可以立刻離開去處理政府工作」。她隨後宣布自己將接受毒品檢測，以證清白。

芬蘭總理辦公室22日公開檢驗結果，聲稱馬林在19日進行的檢測並未發現毒品，但當局未透露相關檢測的測試方法等細節。政府在聲明中指出，馬林接受的檢測包括了安非他命、大麻、可卡因等一系列違禁藥物的全面篩檢，而馬林將自掏腰包，為自己支付檢測費用。

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