2網紅裸上身「官邸拍熱吻照」！芬蘭美女總理再爆爭議　親自道歉了

芬蘭美女總理馬林(Sanna Marin)與友人開趴狂歡影片外流,掀起涉毒疑雲,藥檢結果22日出爐,證明她並未吸毒,但圍繞她的爭議仍持續延燒,近日又爆出二名知名網紅在總理官邸內拍攝半裸照,照片在網路上瘋傳。馬林對此出面道歉,坦承此舉並不適當。

根據BBC,二名芬蘭知名網紅7月在總理官邸留下這張半裸照,可見二名女子裸上身並親吻彼此,其中一人以手遮掩胸前二點,另一人則舉著寫上「芬蘭」的牌子遮擋。這張照片近日在社群媒體上瘋傳,引發熱議。

馬林22日坦承,這場聚會是在7月的Ruisrock音樂節後,在她位於赫爾辛基的官邸「夏季海岸」(Kesäranta)舉行。根據芬蘭媒體,照片拍攝地點是客人使用的廁所。馬林說明,她們享受桑拿、游泳,一起消磨時光,坦言「不該拍這種照片,但除此之外,聚會上沒有發生什麼特別的事」。

馬林從不掩飾自己和一般年輕人一樣享受生活,例如和友人上夜店、參加音樂節,但6日晚間在派對上熱舞狂歡的影片曝光後,來自執政聯盟內部和反對黨的壓力持續加大,私生活顯然比政策更受關注。但許多芬蘭民眾稱讚她在高壓的公職生涯之餘仍懂得經營正常生活,也有不少網友開始上傳自己熱舞開趴的影片,以行動表達支持。

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.



Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.



Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd