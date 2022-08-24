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2網紅裸上身「官邸拍熱吻照」！芬蘭美女總理再爆爭議　親自道歉了

▲▼ 芬蘭總理在官邸拍半裸照。（圖／翻攝自IG、推特） 

▲ 馬林為2名網紅在官邸拍半裸照道歉。（圖／翻攝自IG、推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

芬蘭美女總理馬林（Sanna Marin）與友人開趴狂歡影片外流，掀起涉毒疑雲，藥檢結果22日出爐，證明她並未吸毒，但圍繞她的爭議仍持續延燒，近日又爆出二名知名網紅在總理官邸內拍攝半裸照，照片在網路上瘋傳。馬林對此出面道歉，坦承此舉並不適當。

根據BBC，二名芬蘭知名網紅7月在總理官邸留下這張半裸照，可見二名女子裸上身並親吻彼此，其中一人以手遮掩胸前二點，另一人則舉著寫上「芬蘭」的牌子遮擋。這張照片近日在社群媒體上瘋傳，引發熱議。

馬林22日坦承，這場聚會是在7月的Ruisrock音樂節後，在她位於赫爾辛基的官邸「夏季海岸」（Kesäranta）舉行。根據芬蘭媒體，照片拍攝地點是客人使用的廁所。馬林說明，她們享受桑拿、游泳，一起消磨時光，坦言「不該拍這種照片，但除此之外，聚會上沒有發生什麼特別的事」。

馬林從不掩飾自己和一般年輕人一樣享受生活，例如和友人上夜店、參加音樂節，但6日晚間在派對上熱舞狂歡的影片曝光後，來自執政聯盟內部和反對黨的壓力持續加大，私生活顯然比政策更受關注。但許多芬蘭民眾稱讚她在高壓的公職生涯之餘仍懂得經營正常生活，也有不少網友開始上傳自己熱舞開趴的影片，以行動表達支持。

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