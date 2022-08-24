否認2000台人遭拐賣！柬埔寨政府：沒回台不一定是遇到人口販賣

▲柬埔寨警方加大力度調查、取締人口販賣案。圖為柬埔寨2017年10月12日遣送74名因涉嫌網絡詐騙而被捕的中國公民。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台灣民眾受誘騙赴柬埔寨打工被囚受虐案頻傳，柬埔寨反人口販運委員會副主席朱文英（Chou Bun Eng）22日指出，截至今年7月，警方已成功逮捕60名涉嫌人口販賣的嫌犯，並解救超過600名受害者，但針對有2000名台人遭誘騙販運至柬埔寨，她卻否認這類說法，「來到柬埔寨沒有回台的民眾，不一定是遇到了人口販賣」。

根據《柬中時報》報導，柬埔寨內政部國務秘書兼反人口販運委員會副主席朱文英22日會見聯合國人權相關官員時指出，該國警方已逮捕分別來自中國、馬來西亞、越南以及柬埔寨等60名涉嫌人口販賣的嫌犯，這些嫌犯以提供高薪工作作為誘餌，誘騙其他國家的受害者來到柬埔寨工作，截至今年7月警方已成功解救超600名受害者。

根據非官方統計，國人遭誘騙販運至柬埔寨事件受害人數恐超過2000人，不過針對這項數字，朱文英23日卻出面否認，強調在過去的打擊人口販運活動中，沒有發生過此類案件，「那些來到柬埔寨但沒有回台的，不一定是遇到了人口販賣，而且還沒調查出有人口販賣現象，也不能確定是在柬埔寨遭遇了人口販賣。」

據了解，柬埔寨警方目前正大力度積極調查與取締人口販賣案，西港警方23日晚間成功捕獲5名中國男子，救出一名馬來西亞籍女子。此外，警方此前在發生暴動的金鳳娛樂城也捕獲一名中國籍賭場經理與11名越南員工。據移民署國境事務大隊近兩週統計數據，自今年8月7日起至8月21日止，國人每日前往柬埔寨工作人數已相對減少，顯示國人已普遍意識，赴海外工作詐騙問題之嚴重性已不容輕忽。

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