　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／柬埔寨詐騙人口販運　蔡英文下令：主事者要受最嚴厲制裁

▲民進黨中執會提名鄭運鵬參選桃園市長，主席蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾受誘騙赴柬埔寨打工被囚受虐案頻傳，身兼民進黨主席的總統蔡英文24日在中常會表示，政府也正全力動員，集結跨部會的力量，持續透過各種管道，加速救回受騙的國人，要讓主事者，受到最嚴厲的制裁，並特別肯定民進黨立委伍麗華已經救援20名國人返台。

蔡英文今天在中常會提出3點聲明，強調在台南殺警案後，更應該痛定思痛修法，另對於「數位中介服務法」立法爭議，她首度發表談話表示，目前的社會溝通仍然不足，也表示法案內容有不周延之處，政府目前要做的事情，就是「歸零思考、加強溝通」，和社會各界加強溝通、凝聚共識。

此外，對於民眾遭誘騙至柬埔寨議題，蔡英文表示，對於柬埔寨的事件，關於黑幫透過詐騙集團，從事跨國人口販運，政府也正全力動員，集結跨部會的力量，持續透過各種管道，加速救回受騙的國人，更重要的是，政府要堅定掃蕩這些不法組織，並且要讓主事者，受到最嚴厲的制裁，希望大家大力支持第一線進行救援工作的外交人員跟警察人員。

蔡英文特別提及，肯定伍麗華默默奔走，已經救援20名國人，陸續安全返回台灣。她提醒民進黨公職，針對民進黨政府施政任何不足的地方，都要即時提醒、確實檢討、加速改善、積極回應，才能夠不辜負民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的這塊招牌。

蔡英文致詞全文如下：

各位中常委，大家午安。

民進黨是執政黨，人民對我們期待很深，所以對於整體施政，我們無時無刻都要兢兢業業、隨時檢討。

好的政策，我們要落實執行。對於不足的政策，要加速修法。對於溝通還不夠完善、不夠全面的政策，就應該要加強溝通。

最近，有三件事情，我們都要檢討警惕：

第一、前天，發生了令全國人民都不捨、遺憾的台南殺警案。除了在最短的時間，抓到嫌犯落網，我們更應該要做的，就是痛定思痛，該修法的，立即修法；該檢討的，立即檢討。

像是《警械使用條例》，已經在立法院，在下個會期，我們希望儘速協商、加速通過。

關於外役監標準的檢討，昨天法務部長也宣示，要進行修法，我看到黨團也表示，將會跟行政部門密切配合，列入優先法案。

保障警察執法安全，就是保障人民安全。我們要在制度和裝備上，給警察同仁更好的執法後盾，持續、並且快速強化警察執勤安全，避免憾事再度發生。

第二件事，關於「數位中介服務法」草案，我們也看到社會各界有許多擔憂及討論。

會有這些擔憂出現，除了表示目前的社會溝通仍然不足，也表示法案內容有不周延之處。在台灣，任何的議題，任何的法案，都可以公開討論，這就是民主的台灣，就是言論自由。

蘇貞昌院長已經對外表示，沒有足夠共識的法案，行政院不會支持繼續推動。所以，我們目前要做的事情，就是「歸零思考、加強溝通」，和社會各界加強溝通，凝聚共識。

我也要強調，言論自由是憲法賦予人民的權利，也是民主社會的基石。捍衛言論自由，就是民進黨堅定不移的立場。

第三件事，對於柬埔寨的事件，關於黑幫透過詐騙集團，從事跨國人口販運，政府也正全力動員，集結跨部會的力量，持續透過各種管道，加速救回受騙的國人。

更重要的是，我們要堅定掃蕩這些不法組織，並且要讓主事者，受到最嚴厲的制裁。我也希望大家，大力支持第一線進行救援工作的外交人員跟警察人員。

在此，我要肯定我們伍麗華委員，默默奔走，已經救援二十名國人，陸續安全返回台灣。

最後，我要再次提醒各位，針對我們的施政，任何不足的地方，都要即時提醒、確實檢討、加速改善、積極回應，才能夠不辜負民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的這塊招牌。

►秒變型男！GIBBON休閒西裝2000元有找　CP值爆高

ET快訊
全場嚇傻！　艾成弟「長相神複製」獻唱
短褲女想走後門...公車司機「前門對準她」　遭嗆：不想工作了
快訊／臉書大秀逗！　網崩潰刷一排：一堆廢圖
快訊／豪雨彈猛烈！　5縣市豪大雨特報
獨／絕命視角重返殺警現場！警車閃子彈撞墳墓　林信吾酒瓶到處丟
《超偶》總決賽只給9分！　黃國倫淚「還給欠艾成的10分」
還原艾成生前最後一夜　喊賺大錢「不想王瞳拍戲辛苦」
艾成《對你愛不完》最後演出曝光！　王瞳台下淚崩尖叫
快訊／「中介法」遭批箝制言論自由　蔡英文首發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

劉建國提農業政策白皮書　大喊：農民多賺20萬每年出國玩

外役監逾期未歸不算逃獄？　柯文哲：都是話術！跟「停電非缺電」相同

中國無人機飛到我大膽防區拍崗哨照　陸軍金防部證實了

北市年減8萬人卻批高雄人口流失　柯文哲：地方黨部自行發新聞稿

衛福部未提「公文格式有保存期限」　國民黨團：陳時中在胡扯什麼？

「民進黨開的法務部」　趙少康批：卸責逃獄犯、追殺林姿妙

不捨台南殺警案　蔡英文要求痛定思痛：當警察執法後盾

桃園選戰綠營「哀兵必勝」？　他分析張善政1特質：民調已到頂

關懷銀髮族+弱勢家庭　鄭運鵬：願做市民遮雨棚、讓幸福繼續運轉

全台885議員前科全曝光！136人曾犯法　高雄最多18人有案底

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

林信吾劫超商7千元逃亡 搭客運被逮子彈已上膛

祖雄「廚房激情喇舌」烏克蘭女友　她「雙腿夾緊腰」..下秒猛K人XD

台南勇警殉職家屬返現場招魂　凃家淚喊回家了曹員嬤疑起乩

遊客忘拔鑰匙！機車遭竊　台南2警尋車...慘遭刺殺亡

李亞萍崩潰痛哭：綺綺，媽媽好想妳　很想再抱抱她..「真的放不下」

劉建國提農業政策白皮書　大喊：農民多賺20萬每年出國玩

外役監逾期未歸不算逃獄？　柯文哲：都是話術！跟「停電非缺電」相同

中國無人機飛到我大膽防區拍崗哨照　陸軍金防部證實了

北市年減8萬人卻批高雄人口流失　柯文哲：地方黨部自行發新聞稿

衛福部未提「公文格式有保存期限」　國民黨團：陳時中在胡扯什麼？

「民進黨開的法務部」　趙少康批：卸責逃獄犯、追殺林姿妙

不捨台南殺警案　蔡英文要求痛定思痛：當警察執法後盾

桃園選戰綠營「哀兵必勝」？　他分析張善政1特質：民調已到頂

關懷銀髮族+弱勢家庭　鄭運鵬：願做市民遮雨棚、讓幸福繼續運轉

全台885議員前科全曝光！136人曾犯法　高雄最多18人有案底

臉書大秀逗！「被外國人洗版」還滑不完　他一看好友推薦更傻眼

焦凡凡一看「婁峻碩手機私照」狂冒問號：怎辦！男友視角幾乎只有1共同點

劉建國提農業政策白皮書　大喊：農民多賺20萬每年出國玩

基隆嬰幼童BNT疫苗8／27到貨　大型接種站、合約院所同步開打

2警查贓車殉職「丟車女天壇收驚」　為暖警祈福...果真火速破案

全場嚇傻！艾成弟「長相神複製」獻唱　大姊淚悼：他是一家人驕傲

外役監逾期未歸不算逃獄？　柯文哲：都是話術！跟「停電非缺電」相同

散步突然聽到巨吼！女回頭被「野生大熊」撲倒撕咬　2寵物犬救命

苗栗魔法莊園深夜大火　地勢偏遠難灌救！狂燒至隔天清晨

逛市集瞥見「毛孩專屬大鐵桶」　她細讀字條4字感動讚：貼心店家

阿公嬰兒抱貓孫嗨搖哄睡　牠臭臉眼神死：玩夠沒？

政治熱門新聞

林智堅論文涉抄襲　中華大學：傍晚公布結果

快訊／陳水扁急發聲明　預言陳時中：民進黨第二位台北市長

高嘉瑜被罵「背骨仔」還是會當選？　他爆一大咖背後力挺

快訊／「數位中介法」挨批　蔡英文首發聲：歸零思考

快訊／蔣萬安競辦還原過程：決議塗黑疫苗合約的就是陳時中

林靜儀大型翻車現場！　媒體人酸爆

大膽用槍後果自負？北市警擊斃飛車賊　竟換纏訟6年

陳時中：公布高端疫苗價格對社會有什麼幫助？

彭政閔超人氣！紐約大都會台灣日售票創紀錄

蔡英文向殉職警家屬致歉　下令加速警械使用修法、檢討外役監標準

快訊／「不讓員警生命白白犧牲」　柯建銘承諾儘速修法

公布會議紀錄　林楚茵轟蔣萬安：要選騙子當市長？

林信吾「逾假未歸」非逃脫　黃國昌怒轟矯正署長：還在講X話

衰被全民肉搜！　行政院：若是警方造成「需致最大歉意」

更多熱門

相關新聞

快訊／「中介法」遭批箝制言論自由　蔡英文首發聲：歸零思考

快訊／「中介法」遭批箝制言論自由　蔡英文首發聲：歸零思考

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布「數位中介服務法」草案，遭痛批恐箝制網路言論自由，而後行政院長蘇貞昌緊急踩煞車。身兼民進黨主席的總統蔡英文24日在中常會首度回應立法議題指，這顯示社會溝通不足，政府必須「歸零思考、加強溝通」，捍衛言論自由是民進黨堅定不移的立場。

獨／9月初感恩防疫英雄音樂會歌手卡司曝光　曹雅雯、魏如萱等人齊聚

獨／9月初感恩防疫英雄音樂會歌手卡司曝光　曹雅雯、魏如萱等人齊聚

別再讓任何警察被公祭！朱立倫：改善警備聽蔡英文講6年了

別再讓任何警察被公祭！朱立倫：改善警備聽蔡英文講6年了

北市選將3缺1！柯文哲酸蔣萬安：避戰啦

北市選將3缺1！柯文哲酸蔣萬安：避戰啦

陳時中稱3+11政策坦蕩蕩　黃珊珊：坦蕩蕩資料就拿出來啊

陳時中稱3+11政策坦蕩蕩　黃珊珊：坦蕩蕩資料就拿出來啊

關鍵字：

民進黨蔡英文柬埔寨

讀者迴響

熱門新聞

江宏傑離婚1年「夜奔男密友家」全被拍！

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

廖老大認了「甘蔗青茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

艾成傳給王瞳「最後1訊息」曝！她反覆看失魂7天

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

王瞳暴瘦現身追思會！「一身白衣」送別艾成

奧迪女拒檢害閨蜜遭擊斃　警「用槍合法」不起訴

助理主持「怨聲傳黃子佼耳裡」合作破裂

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

送別艾成《新兵日記》全到了！

《女兵日記》楊晴爆「假戲真做人夫羅平」！

林信吾殺警！廢死聯盟深夜發聲了

「甜美台妹」被騙去柬埔寨：業績差就被賣當娼妓

林依晨疑意外曝光「女兒正面照」

更多

最夯影音

更多
台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網
張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面