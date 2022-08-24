柬埔寨硬起來！內政部下令徹查詐騙案　警連夜逮捕5中國籍綁匪

▲柬埔寨西港是詐騙集團聚集處。圖為柬埔寨2017年10月12日遣送74名因涉嫌網絡詐騙而被捕的中國公民。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

柬埔寨詐騙案持續發酵，當地警方也加大力度，積極調查與取締人口販賣案。西港警方23日晚間成功捕獲5名中國男子，救出一名馬來西亞籍女子。此外，警方此前在發生暴動的金鳳娛樂城也捕獲一名中國籍賭場經理與11名越南員工。警方透露，他們已完成對越南員工的審訊，並準備將他們驅逐出境，而中國籍賭場經理則將繼續接受調查。

據《柬中時報》報導，內政部24日指出，柬埔寨副總理兼內政部長蘇慶的粉專近日接獲一名馬來西亞籍女子的求助訊息，聲稱自己8月7日在西港被一群男子綁架勒索，即使付清了7000美元（約新台幣21萬元）贖金後，仍被轉賣到其他公司。

西港警察局局長尊那林表示，警方在接獲副總理兼內政部長蘇慶的指示後，於23日連夜展開調查，終於找到這名受害的大馬女子，並當場捕獲5名涉嫌綁架勒索的中國籍男子。

這名獲救的女子告訴警方，她共損失了9萬美元（約新台幣272萬元）與2部手機，並請求警方協助她拿回這筆錢，好讓她能順利回到馬來西亞。尊那林透露，目前警方將繼續追查此案，以追捕其他涉案人員。

至於此前發生暴動的金鳳娛樂城一案，當時40多名越南與中國人因不堪每天超時工作與從事網路詐騙，而逃出賭場、游泳回越南一事已驚動柬埔寨政府。《高棉時報》指出，柬埔寨移民局在事發後捕獲了一名中國籍賭場經理與11名越南員工。目前警方已完成對11名越南員工的審訊，並準備向內政部申請，將11人盡快驅逐出境，而中國籍賭場經理則將繼續接受調查。