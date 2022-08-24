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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／9月初感恩防疫英雄音樂會歌手卡司曝光　蔡英文將到場致敬

▲109年國慶大會,蔡英文總統與立法院長游錫堃向防疫英雄車隊揮手致意。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文先前向防疫英雄車隊揮手致意。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

新冠肺炎爆發以來，台灣對抗疫情的工作即將邁入1000天，為了向「防疫國家隊」的醫護軍警消衛環等有功人員表達謝意，民間企業及團體串聯發起舉辦音樂會，並由過去兩年曾為防疫國家隊舉辦感謝活動的文化總會出面整合。本次晚會，預計於9月4日在台北流行音樂中心登場，而總統蔡英文、行政院長蘇貞昌也都受邀，親自向防疫人員表達感謝。

新冠疫情爆發後，「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」自2020年1月20日成立運作，到今年10月將邁入第1000天，台灣歷經2021年的三級警戒，今年更走過國內疫情的高原期；而文總曾於2020年端午三天連假在凱道舉行「端午謝平安，藝文大匯演」，又在2021年三級警戒期間，舉辦6場「給力量線上音樂會」，連續兩年向防疫人員致敬。

今年的10月，台灣對抗疫情即將邁入第1000天，有感於防疫人員的辛勞，民間不少企業積極要向「防疫國家隊」表達謝意及敬意。其中，由創辦「歇腳亭」的聯發國際餐飲公司董事長鄭凱隆發起串聯，並獲得義美、唐舖子、永信藥品、興濠企業有限公司、以及熱心民眾李森斌先生等人響應，集資舉辦感恩音樂會。

此外，民間發起單位也有鑒於文總曾連續兩年舉辦向防疫人員致敬的活動，這次也找上文總整合，並出面邀請各單位的防疫有功代表入場，包括衛福部、國防部、內政部、經濟部、交通部、環保署、教育部、中研院等協助防疫的單位或所轄事業。

據了解，本次音樂會主題預計為「OUR HEROES」，透過音樂表演的晚會，向防疫國家隊的英雄們致敬，會場為邀請制，僅由受邀單位安排未值勤人員或親友入場，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也將出席親自向防疫國家隊表達謝意，而一般民眾則可透過網路直播，全程收看晚會節目內容。

在晚會卡司方面，根據記者掌握，目前包括董事長樂團、九天、蔡淑臻、曹雅雯、許含光、大支、潘越雲、魏如萱等知名歌手及樂團。

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