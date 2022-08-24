從殯儀館買屍體兜售！獵奇男蒐集器官、遺骨遭逮　心肺肝藏地下室

記者羅翊宬／綜合報導

美國賓州一名40歲的男子保利（Jeremy Lee Pauley）透過臉書向一名在太平間工作的女性收購人類遺體，該具遺體價值高達4000美元，準備透過其他網路途徑兜售骸骨或器官，在接收過程中被警方人贓俱獲，當場遭到逮捕。警方認為，這些遺體來自與醫學院合作的太平間。檢察官坦言，這是33年來最離奇的案子。

根據《每日郵報》，男子保利試圖透過一名在太平間工作的女性職員，購買存放在小岩城阿肯色中央太平間服務處（Arkansas Central Mortuary Services）的遺體，這些屍體原本是要提供給醫學院使用。

阿肯色大學醫學院發言人泰勒（Leslie Taylor）證實了這項消息，表示原本要提供給醫學院使用的遺體被太平間女員工盜走，「我們非常尊重那些捐獻遺體的人，我們對這種想法感到極度震驚。」

▲美國賓州40歲男子保利收購人類屍體、遺骨。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，其實保利以購買各種骨頭、牙齒，進而修復或兜售聞名，他所購買的怪異物品包括骨盆、骨董、非常古老的兒童遺骨，而他所盜取的人類遺骸包括了半顆頭顱、1顆完整的頭顱、3顆大腦、1顆心臟、1顆肝臟、1個肺臟、2個腎臟、1個女性骨盆、1個帶有乳頭的軀幹與4個人的手。

保利在臉書上至少有6000名粉絲追蹤，同時還是the Grand Wunderkammer的老闆，這是一間向公眾與博物館出售「奇形怪物」的商店。他在臉書上透露，他還是森之記憶博物館（the Memento Mori Museum）的執行長與館長。

警方於今年6月14日收到有關保利可疑活動的線報，在展開調查後旋即逮捕，最後以5萬美元交保。檢察官麥柯馬克（M. McCormack）表示，「這是我從事檢察官生涯33年以來最離奇的案件，而就在我想『我到底看了什麼』的時候，類似的案件又來了！」

調查人員更在保利的地下室內，發現裝進5加侖水桶內的人類遺體，醫師證實這包括了人類的大腦、心臟、肝臟、皮膚、肺臟等。

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