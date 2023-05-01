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人妻出差6天…回家目睹「災難現場」　尪1理由讓她心寒離婚

人妻出差6天…回家目睹「災難現場」　尪1理由讓她心寒離婚

▲家裡到處都是垃圾，老公卻擺爛完全不整理。（圖／翻攝自5kids5catssomedogstoo TikTok）

圖文／CTWANT

夫妻間為了家庭，付出的辛苦難以想像，應該要互相扶持。不過美國有一名人妻不滿老公懶惰不做家事，出差6天回家後，看到屋內一團亂，宛如垃圾場，氣得她決定離婚，受到大批網友支持。

來自美國的萊娜麗絲（Lynalice Bandy）在TikTok平台痛訴，她連續出差6天，每天工作10個小時，只有一天請病假，沒想到回家後，發現每個房間都亂七八糟，到處都是食物、衣服和玩具，女兒房間的地毯上沾滿洗髮精，被套、地毯甚至頭髮都是指甲油，羽絨被和床墊套被剪刀亂剪，景象慘不忍睹。

萊娜麗絲指出，她想假裝自己不是唯一負責做家事的人，但當自己不在家時，顯然沒有人在意環境衛生。老公藉口因為注意力都在工作和汽車上，才會沒時間照顧孩子，令她十分心寒，在將房間徹底打掃乾淨後，決定離開老公，孩子也會跟她一起。

影片曝光後，引發熱烈迴響，網友紛紛表示支持，「我為妳驕傲」、「妳真的很棒，要堅持住」、「那個家因為妳而美麗，妳付出這麼多的努力，確實值得更好的」、「妳是一個了不起的媽媽」、「希望妳一切順利」、「妳老公不只是不專心，甚至不配當人父母」。

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