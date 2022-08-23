蔡英文向殉職警家屬致歉　下令加速警械使用修法、檢討外役監標準

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

針對22日發生的台南殺警案，總統蔡英文23日晚間表示，已向兩位殉職警察的家屬致上最深歉意，並已指示行政院，要推動警械使用條例加速修法，持續強化警察同仁執勤所需要的設備，並同時通盤檢討外役監標準。

蔡英文說，她已向兩位殉職警察的家屬，致上最深的歉意，「直到最後一刻，他們兩位仍英勇負著重傷打擊不法，他們都是警察的驕傲，但我們卻痛失了兩位優秀的警察」。

蔡英文表示，家屬都跟她說，心很傷、很痛，希望能夠痛定思痛，在制度與裝備上，給更多警察同仁更好的執法後盾。因此，她在今天早上，已經指示行政院和相關部會，不但要依法嚴查嚴辦，更要推動警械使用條例加速修法，持續強化警察同仁執勤所需要的設備，並同時通盤檢討外役監標準。

蔡英文說，稍早行政院也有進一步的說明，警械使用條例已經在立法院完成委員會審查，我們希望立法院能儘速通過修法，讓第一線員警執勤使用警槍械時，較無後顧之憂；而外役監的條件與標準也將通盤檢討，透過修法排除重大刑事犯。

「該修法的，立刻修法；該檢討的，立即檢討。」蔡英文說，務必在最短時間內，強化警察執勤安全，避免憾事再發生。唯有警察執勤有保障，民眾及社會的安全才能確保，國人才有更安心的生活。

蔡英文表示，全國的警察同仁都在第一線、24小時守護人民的生命財產安全，她要代表全國人民，向警察同仁致上最高的感謝和肯定，政府會持續改善制度，保障警員執勤安全，做警員及人民的後盾，「我也要再次重申，政府維護治安的公權力，絕不容許任何挑戰」。