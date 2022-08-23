　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文向殉職警家屬致歉　下令加速警械使用修法、檢討外役監標準

▲▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

針對22日發生的台南殺警案，總統蔡英文23日晚間表示，已向兩位殉職警察的家屬致上最深歉意，並已指示行政院，要推動警械使用條例加速修法，持續強化警察同仁執勤所需要的設備，並同時通盤檢討外役監標準。

蔡英文說，她已向兩位殉職警察的家屬，致上最深的歉意，「直到最後一刻，他們兩位仍英勇負著重傷打擊不法，他們都是警察的驕傲，但我們卻痛失了兩位優秀的警察」。

蔡英文表示，家屬都跟她說，心很傷、很痛，希望能夠痛定思痛，在制度與裝備上，給更多警察同仁更好的執法後盾。因此，她在今天早上，已經指示行政院和相關部會，不但要依法嚴查嚴辦，更要推動警械使用條例加速修法，持續強化警察同仁執勤所需要的設備，並同時通盤檢討外役監標準。

蔡英文說，稍早行政院也有進一步的說明，警械使用條例已經在立法院完成委員會審查，我們希望立法院能儘速通過修法，讓第一線員警執勤使用警槍械時，較無後顧之憂；而外役監的條件與標準也將通盤檢討，透過修法排除重大刑事犯。

「該修法的，立刻修法；該檢討的，立即檢討。」蔡英文說，務必在最短時間內，強化警察執勤安全，避免憾事再發生。唯有警察執勤有保障，民眾及社會的安全才能確保，國人才有更安心的生活。

蔡英文表示，全國的警察同仁都在第一線、24小時守護人民的生命財產安全，她要代表全國人民，向警察同仁致上最高的感謝和肯定，政府會持續改善制度，保障警員執勤安全，做警員及人民的後盾，「我也要再次重申，政府維護治安的公權力，絕不容許任何挑戰」。

▲▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
頭皮油味臭翻！醫揭「正確洗頭頻率」：超過會發癢
離婚7天火速脫單！百萬網紅「新歡正面照」曝光
快訊／赴台南慰問殉職警家屬　蔡英文晚間再發聲
陳男睡一天醒來變殺警犯　阿嬤哭求「洗門風」還孫子清白
快訊／台南殺警案震驚全台　柯建銘說話了
快訊／新北一家四口出遊！6歲童意外墜公館大橋失蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文向殉職警家屬致歉　下令加速警械使用修法、檢討外役監標準

酸柯文哲自己跳出來當第四候選人　陳時中：陳佩琪可登記第五組

快訊／「不讓員警生命白白犧牲」　柯建銘承諾儘速修法

快訊／國軍今偵獲20架次共機擾台　5架次「戰機」跨越海峽中線

大膽用槍後果自負？北市警擊斃飛車賊　竟換纏訟6年賠80萬

劉建國後援會成立　中華民國彩券工會全國聯合會力挺

林信吾「逾假未歸」非逃脫　黃國昌怒轟矯正署長：還在講X話

衰被全民肉搜！　行政院：若是警方造成「需致最大歉意」

林信吾強盜罪可外役監　法務部將檢討外役監遴選辦法

快訊／蔣萬安競辦還原過程：決議塗黑遮蔽疫苗合約的人就是陳時中

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

囂張哥拿別人帽子擦手被勸　推倒車掏30萬元狂甩：我賠

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

去玩拉霸！4人堅飛柬埔寨　見航警笑稱：遇壞人跟他拚

路邊聊天「愛車未熄火」 遭醉漢開走2分鐘後自撞

蔡英文向殉職警家屬致歉　下令加速警械使用修法、檢討外役監標準

酸柯文哲自己跳出來當第四候選人　陳時中：陳佩琪可登記第五組

快訊／「不讓員警生命白白犧牲」　柯建銘承諾儘速修法

快訊／國軍今偵獲20架次共機擾台　5架次「戰機」跨越海峽中線

大膽用槍後果自負？北市警擊斃飛車賊　竟換纏訟6年賠80萬

劉建國後援會成立　中華民國彩券工會全國聯合會力挺

林信吾「逾假未歸」非逃脫　黃國昌怒轟矯正署長：還在講X話

衰被全民肉搜！　行政院：若是警方造成「需致最大歉意」

林信吾強盜罪可外役監　法務部將檢討外役監遴選辦法

快訊／蔣萬安競辦還原過程：決議塗黑遮蔽疫苗合約的人就是陳時中

驚！蘇聯戰鬥機歐洲境內行進　「當地新聞狂播」民眾恐慌引熱議

大媽拍照「猛搖吊橋30分鐘」！欄杆斷裂沒在怕　網轟：抓去做苦力

明金成妻聚會露面「瘦到臉頰凹陷」　陸元琪心疼：她說自己像生病

無視奴才手作柵欄門　液體喵「一個move流出縫」20秒越獄成功

林良歡老公深夜開山路「女鬼突趴擋風玻璃前」　苦纏他原因超鼻酸

蔡英文向殉職警家屬致歉　下令加速警械使用修法、檢討外役監標準

狂威被富邦狂攻9分來台最慘　申皓瑋連續場次安打追平胡金龍

離婚7天火速脫單！　百萬網紅韓安冉「新歡正面照」曝光：很快官宣

營養師教6招預防「癌王」大腸癌！　加工肉品、燒烤快避開

酸柯文哲自己跳出來當第四候選人　陳時中：陳佩琪可登記第五組

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

政治熱門新聞

林靜儀大型翻車現場！　媒體人酸爆

林信吾殺警應判死？　蘇貞昌：死刑執行由法務部依權責辦理

衰被全民肉搜！　行政院：若是警方造成「需致最大歉意」

3殺警死囚未執行死刑　蔡清祥曝原因：可以執行的都執行了

大膽用槍後果自負？北市警擊斃飛車賊　竟換纏訟6年

「打擊犯罪絕不手軟」　蔡英文：感謝最短時間將殺警嫌犯逮捕

17年前殺警案凶嫌死刑至今未執行　他見游錫堃今喊「判死」怒了

幕後／網紅Bump批評讓駐外館很氣餒　外交官一次還原事件真相

蔡英文改明天下午弔唁余苑綺　今先赴台南慰問殉職警家屬

勇警喪命　蔡英文：加速警械使用條例修法、通盤檢討外役監標準

快訊／「不讓員警生命白白犧牲」　柯建銘承諾儘速修法

林姿妙7000萬現金來源不明、女兒召官員下指令　檢方共起訴15人

兇手判死竟變「國家養」　國民黨：王信福殺警案32年仍未執行死刑

警械使用條例躺立院1年半　關鍵用槍後續責任改由國賠扛

更多熱門

相關新聞

「和平不是靠敵人的施捨」　蔡英文：侵略台灣將付出很大代價

「和平不是靠敵人的施捨」　蔡英文：侵略台灣將付出很大代價

適逢八二三金門戰役64週年，總統蔡英文23日前往新北市勗勉「空軍第六雷達中隊」、「海軍海鋒三中隊」及「台北通信大隊」時表示，和平絕對不可能建立在敵人一時的善意，更不是依靠敵人的施捨，「台灣要做的，就是讓敵人明白，台灣有保衛國家的決心和準備，也有自我防衛的能力，侵略台灣或試圖侵略台灣將付出很大代價」。

「中共軍演已造成極大威脅」　蔡英文：會證明台灣人的決心

「中共軍演已造成極大威脅」　蔡英文：會證明台灣人的決心

LIVE／台南2警殉職！　蔡英文靈堂慰問家屬

LIVE／台南2警殉職！　蔡英文靈堂慰問家屬

3殺警死囚未執行死刑　蔡清祥曝原因：可以執行的都執行了

3殺警死囚未執行死刑　蔡清祥曝原因：可以執行的都執行了

蔡英文下午4點50到台南　慰問2殉職警家屬

蔡英文下午4點50到台南　慰問2殉職警家屬

關鍵字：

蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂「突起乩」！哥喊：你放心

即／陳偉捷嚇到投案　台南殺警案重大進展

艾成墜樓案外案！社區控王瞳友人硬闖搬家

崩潰！foodpanda「平台餐廳全關閉」　

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

方仰寧還原殺警經過　辣椒水讓歹徒更瘋狂

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

當1天重案嫌犯！他PO文「凹蠻要有限度」留言炸了

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面