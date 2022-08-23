蔡英文下午4點50到台南　慰問2殉職警家屬

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台南安南區北汕尾三路22日發生殺警案，兇嫌林信吾在逃亡17小時後，於23日凌晨4點多在新竹落網。總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文已更改行程，今將南下，約莫4點50分左右抵達台南市殯葬管理所，向英勇殉職的兩位員警家屬致意，並感謝辛苦查緝嫌犯的警察同仁。

蔡英文23日原規劃下午民進黨立委女兒余苑綺靈堂弔唁，但因台南發生殺警案而調整，下午提早半小時慰勉空軍第六雷達中隊、海軍海鋒三中隊，及台北通信大隊後，就赴台南慰問殉職警察家屬。

張惇涵指出，昨天發生的台南殺警案，在警政單位不眠不休查緝下，已於今天凌晨將嫌犯逮捕到案。蔡英文除感謝辛苦執勤的警察同仁，今早也已指示行政院及相關部會，依法嚴查嚴辦，並推動警械使用條例加速修法，持續強化警察同仁執勤所需之設備，並同時通盤檢討外役監標準。

行政院長蘇貞昌已先行抵達台南第三分局慰勉辦案人員，感謝第一線辛苦的員警，在同仁犧牲最痛心的時刻，仍然勇敢擔起責任、堅守任務，完成緝拿兇徒使命。

蘇貞昌強調，「第一線同仁非常辛苦，後續也將特別就兇徒的犯案經過、警察各方面值勤等，做全盤的檢視，檢討如何能加以防治，避免憾事再發生。」