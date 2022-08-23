3殺警死囚未執行死刑　蔡清祥曝原因：可以執行的都執行了

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對國民黨團23日質疑，38位死囚中有3人殺警，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌為什麼不執行死刑？法務部長蔡清祥23日在行政院記者會中指出，「目前可以執行死刑的都執行了」，而目前尚待執行的38位死刑犯，皆未達到批准執行的標準。他強調，批准死刑執行要依法進行非常嚴謹地審核，符合條件當然會執行。

台南市員警曹瑞傑、凃明誠昨在追緝通緝犯林信吾時，慘遭割喉不幸殉職，立法院長游錫堃更為此撂下「我是反對判死刑，但這樣一定要判死刑」，再次引爆廢死、反廢死議題的相關爭論。

國民黨團23日為此上午召開「治安嚴重惡化！殺警死刑不執行！」記者會，指出台灣至今已經三審定讞判死刑的有38人，其中3人殺警。國民黨團總召曾銘宗表示，判死刑都不執行，國民黨團除了要游錫堃問問蔡政府外，也要透過記者會詢問蔡英文、蘇貞昌，38位死囚中有3人殺警，為何不執行死刑？

對此，蔡清祥指出，目前尚待執行的死刑犯有38位，依據法律規定，法務部長批准執行死刑之前，必須確認死刑犯是否申請過憲法審查，或是否提起再審或非常上訴。根據他的了解，以上38位死刑犯，皆有申請憲法審查，部分人則是再審跟非常上訴，故目前沒有死刑犯達到批准執行死刑的規定。

蔡清祥強調，批准死刑執行要依法進行非常嚴謹審核，符合條件當然會執行。