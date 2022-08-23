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「和平不是靠敵人的施捨」　蔡英文：侵略台灣將付出很大代價

▲▼總統蔡英文接見美國史丹福大學胡佛研究所「台灣印太地區計畫」專家學者訪問團。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

適逢八二三金門戰役64週年，總統蔡英文23日前往新北市勗勉「空軍第六雷達中隊」、「海軍海鋒三中隊」及「台北通信大隊」時表示，和平絕對不可能建立在敵人一時的善意，更不是依靠敵人的施捨，「台灣要做的，就是讓敵人明白，台灣有保衛國家的決心和準備，也有自我防衛的能力，侵略台灣或試圖侵略台灣將付出很大代價」。

蔡英文表示，今天是八二三金門戰役的64週年，「八二三精神」就是所有台灣人民，不分先來後到，不分族群，共同守衛國家的精神。她認為，這場戰役保衛住台灣，更向世界宣示，任何威脅，都無法撼動台灣人民捍衛國家的決心。

「和平絕對不可能建立在敵人一時的善意，更不是依靠敵人的施捨」。蔡英文表示，不放棄武力的敵人，施捨或善意都不會為國家帶來真正的安全。 

蔡英文表示，台灣要做的，就是讓敵人明白，台灣有保衛國家的決心和準備，也有自我防衛的能力，侵略台灣或試圖侵略台灣將付出很大代價，更將遭受國際社會的強烈譴責。

蔡英文說，最近這段敵情威脅期間，即使是已經服役超過十年的官士兵，也是第一次遭遇到如此近距離的武力軍演，「我聽說，許多官兵同袍難免會有緊張、壓力的情緒」。 
 
蔡英文表示，但大家各司其職、沉著以對，展現平時精實訓練的成果，她要給予高度的肯定，「國人的安全感，正是來自你們這股堅定的信心」。 
 
蔡英文強調，破壞民主的挑戰從來沒有間斷過，來自外在的威脅也從來沒有停止過，「做為三軍統帥，我會和各位並肩同行，全體國人也會做中華民國國軍最強的後盾」。 

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