「中共軍演已造成極大威脅」　蔡英文：會向世界證明台灣人有決心

▲總統蔡英文接見美國史丹福大學胡佛研究所「台灣印太地區計畫」專家學者訪問團。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文23日接見美國史丹福大學胡佛研究所「台灣印太地區計畫」專家學者訪問團時表示，任何威脅都無法撼動台灣人捍衛國家的決心，過去如此，現在是這樣，未來也是一樣。她期待強化民主夥伴的結盟力量，共同防禦威權國家干擾，攜手捍衛區域的和平穩定。

蔡英文表示，胡佛研究所是美國公共政策最具影響力的智庫之一，也是美國政府制定政策的重要參考，更是國際社會了解臺海局勢的權威管道之一。她說，尤其胡佛研究所將中國威脅列為首要研究核心議題，並將台灣計畫納入國家安全專案小組，使得台灣相關議題受到更廣泛的討論，也讓台灣獲得更多的認同與支持，她要特別表達對胡佛研究所團隊的感謝。

蔡英文指出，俄羅斯入侵烏克蘭顯示威權主義不斷擴張，烏克蘭人民挺身而戰、捍衛家園，給了全世界一個重大的啟示，那就是「民主、自由必須要靠自己來守護」。

由於適逢八二三戰役64週年，蔡英文表示，台灣軍民團結一致，守護住台灣，才有今天的民主台灣。她說，這場保衛戰也向世界宣示，任何的威脅，都無法撼動台灣人民捍衛國家的決心，「過去如此，現在是這樣，未來也是一樣，我們也會向世界證明，和平、安全、自由、繁榮，台灣人民有決心也有信心守護」。

蔡英文指出，這一陣子，中國在台灣周邊區域進行軍演，已經對台海及區域的現況造成極大的威脅，包括周邊區域國家、以及全球民主夥伴，都提出強烈的關切。但也正因為如此，這些挑戰更提醒，民主夥伴之間應該要強化結盟的力量，共同防禦威權國家的干擾，並且攜手捍衛區域的和平穩定。