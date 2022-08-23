林姿妙7000萬現金來源不明、女兒召官員下指令　檢方共起訴15人

記者陶本和／台北報導

檢廉偵辦宜蘭縣政府官員等涉貪弊案，宜蘭縣長林姿妙也被列為被告，宜蘭地檢署上午舉行記者會說明，林姿妙及其女兒林羿伶，以及前建設處代理處長吳朝琴等15人被檢方提起公訴，其中林姿妙遭檢方以違反貪汙治罪條例、財產來源不明罪及特殊洗錢罪等3大罪狀起訴，並請求對林姿妙從重量刑。

▲林姿妙。（圖／宜縣府提供）



檢廉調查宜蘭縣政府、縣長林姿妙等多項弊案，包括宜蘭縣政府辦理大羅東地區治水防災區段徵收案、羅東機六用地旁1558地號農地免徵土地增值稅案、羅東鎮公所2019年晚會辦桌布置標案，以及林姿妙財產來源不明等案。對此，檢方經多年蒐證，認有違反《貪污治罪條例》、《洗錢防制法》等罪嫌偵辦。

宜蘭地檢指出，本次檢方起訴15人，其中公務員有10人，包括縣長林姿妙，而非公務員有5人，包括林姿妙女兒林羿伶，以及涉案地主。對此，檢方表示，林姿妙從2010年擔任羅東鎮長至今，除薪資、租金之外，並無其他收入，但他的現金有7844萬多元，這並無合理來源，且與收入不相當。

對此，檢方指出，林姿妙身為一縣之長，應謀縣民福祉，但讓陳姓被告等人，免徵土地增值稅，放任不具公職身份的女兒召喚一級主管進入縣長官邸下達指令，加上有超過7000萬元來源不明現金，且犯後否認犯行，檢察官建請從重量刑。