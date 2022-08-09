合體林姿妙遭林佳龍質疑「選總統？」　侯友宜：各縣市互相學習

▲新北市長侯友宜參訪宜蘭。（圖／記者游芳男翻攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜被外界認為是國民黨最強母雞，昨日至宜蘭與縣長林姿妙合體，被民進黨新北市長參選人林佳龍團隊解讀為輔選。對此，侯友宜表示，只要對新北市、對其他縣市的市民跟縣民好的事情，都會全力的來互相學習觀摩，一起共同合作。

林佳龍8日上午參拜蘆洲湧蓮寺，被詢問侯友宜到宜蘭輔選，林佳龍表示，侯友宜是為林姿妙助選，還是為自己2024助選，要請侯說清楚，不然每當侯友宜一離開新北，媒體就會注意是否在全國布局造勢，心不在新北。

侯友宜稍早回應，他一切以市政的交流為主軸，只要對新北市、對其他縣市的市民跟縣民好的事情，都會全力的來互相學習觀摩，一起共同合作。

侯友宜說，前一段時間到彰化縣與縣長王惠美談如何讓振興經濟、旅遊補助等，希望疫後能夠帶動兩方城市的合作，因此互相來交流有哪些可以有觀光的旅遊活動，讓兩市能夠這些觀光。

提到宜蘭部分，侯友宜說，宜蘭最重要的還是能源的問題，是國家的危機問題，一起合作來面對缺電的問題，能夠盡一個縣市之能力。自己接觸到的每個議題，都有跟新北市或是各縣市的市政有關係，完全以市政為主軸，希望其他縣市好、新北好、大家更好，這才是最重要的目的。

