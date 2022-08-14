女人當家！減債有成繳出亮眼政績　林姿妙接地氣宜蘭縣民有感

▲▼林姿妙當家！宜縣府減債有成，她還繳出亮眼成績單讓縣民有感。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

女人當家！宜蘭縣長林姿妙讓負債高達246.88億元的宜縣府，減債有成脫離了中央的債限預警，接地氣的她，亮眼政績包括免費營養午餐和讀書免錢、高鐵延伸、鐵路高架、台62線延伸、國五銜接蘇花改等，讓宜蘭相關建設挹注活水。

過去，宜蘭縣曾一度背負高達246.88億元的公共債務，林姿妙上任後，除了依照行政院核定的償債計畫還債，更在不影響縣府財源的前提下額外償還，不僅讓宜蘭縣的負債比例脫離了中央的債限預警，更在2021年讓宜蘭縣的債務首次降至低於200億元的門檻，等於每一位縣民的平均負債，從2011年最高的5.36萬元，降為10多年來最低的4.27萬元。

而在財政平衡的前提下，林姿妙所帶領的縣府團隊在過去3年多來，全力配合中央推動前瞻基礎建設計畫，並爭取城鄉建設、水環境建設、數位建設、因應少子化友善育兒空間、食品安全及人才培育促進就業等項目的補助，相關預算金額高達61.26億元，這還不包括她任內陸續核定或進行中的重大交通建設經費如高鐵延伸、鐵路高架、台62線延伸、國五銜接蘇花改等，可以說在林姿妙的帶領下，縣府不僅減債有成，更進一步為宜蘭縣的相關建設挹注活水。

林姿妙深信「該省的，一角也要省起來；該用的，再多錢也要推動」，還債的同時，也不能排擠或犧牲與縣民生活息息相關的各項政策。在這樣的信念下，她推動免費營養午餐和讀書免錢、達成一鄉鎮一親子館、提高保母生育津貼、孕婦產檢交通費補助等政策；

而為了讓年輕人成為宜蘭進步的支柱，她成立青年事務科做為輔導培育青年的專責單位，並推出宜蘭青年專屬創業貸款，提供二年貸款利息全額貼補，再搭配整合式創業輔導，提供專案管理、專人服務及專家諮詢等資源協助，務實陪伴每位少年頭家在地創業。

另外，她也廣納業者及各界團體的力量，振興縣內經濟、帶動觀光發展，辦理綠色博覽會、宜蘭國際童玩藝術節、蘭陽媽祖文化節和冬戀蘭陽溫泉季等四大旗艦型活動，以及推動各項點亮城鄉特色、促進藝術創新的建設與活動，讓宜蘭處處有光點，帶動城市進步與觀光人潮。