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挺過喪夫之痛再陷弊案風暴！林姿妙民調領先：證明是司法迫害

▲▼宜蘭縣長林姿妙尋求連任民調高，她相信會挺過涉弊案司法風暴。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭縣長林姿妙尋求連任民調高，她相信會挺過涉弊案司法風暴。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

38歲喪夫頓失家庭支柱沒被擊垮，林姿妙接地氣及堅毅且頂真的人格特質，讓宜蘭綠地變藍天，尋求連任之際，目前卻深陷涉弊案司法風暴，林姿妙說，她的民調依舊大幅度領先對手，是民眾認同司法迫害證明，而民意也將成為她拚連任的最大本錢；並希望檢察官趕快偵結還她清白，不要用起訴做為選舉手段。

▲▼宜蘭縣長林姿妙尋求連任民調高，她相信會挺過涉弊案司法風暴。（圖／宜縣府提供，下同）

宜蘭縣長林姿妙38歲時，她的先生、前省議員林明正病逝，喪夫切身之痛加上頓失家庭支柱，沒有擊垮林姿妙，反倒一肩扛起她先生的政治理想，與照顧4個孩子的重責大任。堅毅且頂真的人格特質，加上親民的形象與接地氣的政策，2018年擊敗民進黨對手陳歐珀，一舉成為宜蘭縣史上第一位女性縣長，也成功讓民主聖地綠地變藍天。

林姿妙執政3年多來，不僅讓宜蘭縣走出財政預警的警戒名單，交通、社福、文教、青年、觀光等重大建設與政策，大幅躍進，屢屢獲獎，繳出亮眼的成績單，年底選舉是被看好，但今（2022）年初的司法案撼動宜蘭政壇，但歷經半年多的案情走向，及林姿妙繼續勤走基層、專心縣政，基層支持者不斷回籠，普遍相信林姿妙受到司法迫害，而林姿妙也一再重申，希望檢察官趕快偵結還她清白，不要用起訴做為選舉手段。

林姿妙表示，即便身陷司法風暴，她的民調依舊大幅度領先對手，民意也將成為她拚連任的最大本錢。挺過風暴，她也將一本初衷，以照顧宜蘭的每一位縣民的需求為目標，把大家的小事當作縣府的大事，用最接地氣的政策與態度，再次爭取民眾的支持，拚出所有宜蘭人的好生活。

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