四川鬧電荒！限電再延至25日　當地台廠連續停產11天

▲四川缺電再惡化。（示意圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近期連日高溫不斷，四川此前已經連續6天對工業企業限電停產，而原本應在20日午夜結束的限電措施，卻在21日迎來新的「一級響應」緊急電力調度狀況，數以千計的工廠至少還要停工到25日。目前，包括鴻海集團富士康成都廠區等多家台廠仍持續受到影響。

據《第一財經》報導，8月20日，四川經信廳、國網四川電力公司發布的一份《關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知》稱，由於當前電力供需緊張形勢進一步加劇，為確保四川電網安全，確保民生用電，確保不出現拉閘限電，從8月15日起，在全省（除攀枝花、涼山）擴大工業企業讓電於民實施範圍，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶（含白名單重點保障企業）實施生產全停（保安負荷除外），放高溫假，時間從8月20日0點至8月25日24點。

之前，從8月15日0點至8月20日24點，四川已對相關工業企業採取了限電措施。

報導稱，四川是中國顯示面板產業的重要生產基地之一，連續六天停電造成當地顯示和消費電子製造企業不得不維持低稼動率（生產利用率）運轉。

現在，限電停產的時間再增5天，分析師預計，當地面板廠的產出將進一步減少，尤其是全球液晶電視面板的當月產能將減少2成，但面板行業當前供過於求的狀況預計有所緩和，庫存將更快速度下降。

三三會理事長林伯豐16日曾受訪時表示，四川限電確實對於台商會造成影響，一般台商都會配合政府供電時間，但生產勢必會受影響，利潤高的、市場需求大的產品，會優先生產；庫存較多、市場不需要的、利潤低的產品就先管制，必要時也會用自有發電機產。林伯豐指出，希望四川限電不要再拉長，6天過去就能恢復平穩正常供電，不要延長就好。