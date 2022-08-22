　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

四川鬧電荒！限電再延至25日　當地台廠連續停產11天

▲▼成都關閉所有戶外廣告照明。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲四川缺電再惡化。（示意圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近期連日高溫不斷，四川此前已經連續6天對工業企業限電停產，而原本應在20日午夜結束的限電措施，卻在21日迎來新的「一級響應」緊急電力調度狀況，數以千計的工廠至少還要停工到25日。目前，包括鴻海集團富士康成都廠區等多家台廠仍持續受到影響。

據《第一財經》報導，8月20日，四川經信廳、國網四川電力公司發布的一份《關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知》稱，由於當前電力供需緊張形勢進一步加劇，為確保四川電網安全，確保民生用電，確保不出現拉閘限電，從8月15日起，在全省（除攀枝花、涼山）擴大工業企業讓電於民實施範圍，對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶（含白名單重點保障企業）實施生產全停（保安負荷除外），放高溫假，時間從8月20日0點至8月25日24點。

之前，從8月15日0點至8月20日24點，四川已對相關工業企業採取了限電措施。

報導稱，四川是中國顯示面板產業的重要生產基地之一，連續六天停電造成當地顯示和消費電子製造企業不得不維持低稼動率（生產利用率）運轉。

現在，限電停產的時間再增5天，分析師預計，當地面板廠的產出將進一步減少，尤其是全球液晶電視面板的當月產能將減少2成，但面板行業當前供過於求的狀況預計有所緩和，庫存將更快速度下降。

三三會理事長林伯豐16日曾受訪時表示，四川限電確實對於台商會造成影響，一般台商都會配合政府供電時間，但生產勢必會受影響，利潤高的、市場需求大的產品，會優先生產；庫存較多、市場不需要的、利潤低的產品就先管制，必要時也會用自有發電機產。林伯豐指出，希望四川限電不要再拉長，6天過去就能恢復平穩正常供電，不要延長就好。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
醫揭大腸癌「16個危險因子」！　含糖飲料上榜
快訊／王瞳悲慟首發聲！　心碎只留1字
快訊／東部外海規模5.7地震！　最大震度2級
Bump丟震撼彈：希望陪我走完「最後2年」
快訊／余苑綺老公心碎首發聲！　生前病床照曝
火辣人妻偷吃「新鮮小香腸」！　狂讚嫩15歲小王：很厲害
余苑綺「錄遺言告別」自責：女兒不孝！　影片內容曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「九宮格」紅綠燈陸續上線　右轉紅燈「不亮也可轉」民眾霧煞煞

香港「辣妹蛇頭」被逮！社團狂發文「騙豬仔去緬甸」底薪喊到40萬

被詐團丟路邊等死！28歲男遭虐瘦成皮包骨…剩30公斤醫院拒收

四川鬧電荒！限電再延至25日　當地台廠連續停產11天

10歲男童困後車廂逾1小時休克！送醫確診恐怖「熱射病」

新疆罕見「下初雪」積雪10cm　居民：太早了！氣象台驚呆回應

台人受困！中國駐柬使館「都是中國公民」：有困難可以找我們

他肛門被縫閉「終身掛屎袋」　無良名醫亂切器官曝光

中國經濟形勢　陸官方調查：71%經濟學家都覺得「差」

天熱酒醉男睡河裡　村民報警有「浮屍」打撈驚叫：活的！　

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

余天淚勸李亞萍「放下吧好不好」　余苑綺遺言「擔心的還是小孩」

用泥打造河床「壯觀城市」　瑞士藝術家巧手宛如魔術

連千毅喊話老婆「絕對不離婚！」　娜美開嗆「虛偽」：趕快辦手續

歐告嚇到人！阿嬤揮刀驅離　飼主爆氣騎車衝撞飆5字經

余天悲痛「可憐的孩子，放心走吧」　和李亞萍喊「我們放下了」余苑綺才閉眼

陸「九宮格」紅綠燈陸續上線　右轉紅燈「不亮也可轉」民眾霧煞煞

香港「辣妹蛇頭」被逮！社團狂發文「騙豬仔去緬甸」底薪喊到40萬

被詐團丟路邊等死！28歲男遭虐瘦成皮包骨…剩30公斤醫院拒收

四川鬧電荒！限電再延至25日　當地台廠連續停產11天

10歲男童困後車廂逾1小時休克！送醫確診恐怖「熱射病」

新疆罕見「下初雪」積雪10cm　居民：太早了！氣象台驚呆回應

台人受困！中國駐柬使館「都是中國公民」：有困難可以找我們

他肛門被縫閉「終身掛屎袋」　無良名醫亂切器官曝光

中國經濟形勢　陸官方調查：71%經濟學家都覺得「差」

天熱酒醉男睡河裡　村民報警有「浮屍」打撈驚叫：活的！　

澎湖縣長選戰最新民調曝　賴峰偉25.8％、陳光復30.4％

每35分鐘一人腸癌！專家曝「每天1杯這飲品」　風險狂降26%

華航「輕薄飛行夾克 4.0」今起預售！2升級亮點曝　月底前買打9折

增添火力！富邦悍將補洋砲　大西洋聯盟打點王卡洛斯加盟

寶物開箱意外發現「2具兒童碎屍」死亡至少4年　家人疑似在南韓

王必勝出面解釋疫苗保密30年　徐巧芯：說謊的人要吞一千根針喔

快訊／艾成墜樓亡「王瞳悲慟首發聲」！心碎只留1字　鼻酸曝10年前影片

陸「九宮格」紅綠燈陸續上線　右轉紅燈「不亮也可轉」民眾霧煞煞

夾不到娃娃…高雄男偷1箱泡麵當「安慰獎」　嗑光12碗下場慘

香港「辣妹蛇頭」被逮！社團狂發文「騙豬仔去緬甸」底薪喊到40萬

載7大袋狂蠕動毒蛇放生　遭阻比丘尼怒嗆「加持過沒有毒」

大陸熱門新聞

10歲男童困車內逾1小時！送醫確診熱射病

肛門縫閉終身掛屎袋　無良名醫遭踢爆

新疆罕見初雪　居民驚呆：太早了

女大生煮海底撈「整鍋爆炸」　遭辣油噴滿眼

台人受困　中國駐柬大使館願協助

被詐團丟路邊等死！28歲男遭虐剩30公斤醫院拒收

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

「血奴案」再被翻出！中柬半年前指造假

陸網嘲笑台灣輸入法　結果祖先也用過注音

陸駐柬埔寨大使館致信台灣人

四川鬧電荒！限電再延至25日　當地台廠連續停產11天

手機藏大量賣淫紀錄！大三正妹「全校面前」認了

陸駐法大使：若公投決定台灣命運　我們有14億人

陽台活春宮16秒就出來　男主角終於被捕

更多熱門

相關新聞

四川缺電惡化！啟動「最高級別」一級應急

四川缺電惡化！啟動「最高級別」一級應急

四川缺電情況再惡化，四川省能源供應保障應急指揮領導小組辦公室已經發出通知，從21日零時啟動最高級別的「四川省突發事件能源供應保障一級應急響應」。

四川限電　電動車「跑3個充電樁」才充到電

四川限電　電動車「跑3個充電樁」才充到電

成都大限電！下令關戶外廣告照明　紅綠燈也不亮

成都大限電！下令關戶外廣告照明　紅綠燈也不亮

四川限電衝擊擴大！鴻海劉揚偉坦言「有影響」　曝缺水下週二改善

四川限電衝擊擴大！鴻海劉揚偉坦言「有影響」　曝缺水下週二改善

婚禮到一半…新郎「被拖走」！新娘笑到臉變形

婚禮到一半…新郎「被拖走」！新娘笑到臉變形

關鍵字：

四川限電台廠

讀者迴響

熱門新聞

余祥銓深夜承諾：要再當一家人

回家驚見白龍越獄　他瞬間不說話了

余苑綺老公心碎首發聲！「生前病床照曝」

余苑綺禁油炸燒烤仍癌逝！營養師揭6類食物必吃

余苑綺「錄遺言告別」自責：女兒不孝！影片內容曝

房客搬走冷氣、冰箱　連流理台也整組消失！

弟輸百萬不敢說　余苑綺暖舉讓他回頭

重機男載妹逆向超車　4秒後急墜消失

自備環保杯多收5元服務費　台南飲料店糗了

「連千毅幕後大哥」深夜發飆：你耍老大？搞不清楚狀況

娜美限期連千毅「一個月簽好離婚協議書」

連千毅公開老婆帳戶餘額嗆：離不成啦！

余苑綺曾哭訴在家「像多餘的」

將有雙颱！「馬鞍」估今生成恐發警報　明變天

余苑綺「一天8顆蘋果竟罹直腸癌」

更多

最夯影音

更多
余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶
余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面