四川缺電再惡化！官方啟動「最高級別」一級應急響應

▲四川缺電，工廠被迫停工。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

四川缺電情況再惡化，四川省能源供應保障應急指揮領導小組辦公室已經發出通知，從21日零時啟動最高級別的「四川省突發事件能源供應保障一級應急響應」。

通知提到，今年7月以來，四川省面臨歷史同期最高極端氣溫、歷史同期最少降雨量、歷史同期最高電力負荷疊加的嚴峻局面，高溫災害與旱災並行，電力供需矛盾極為突出。

通知指出，為全力以赴保安全、保民生、保重點，盡最大努力減少對全省經濟發展和人民群眾生產生活的影響，堅決打贏電力保供攻堅戰，按照《四川省突發事件能源供應保障應急預案（試行）》規定，經批准，決定於8月21日00:00啟動四川省突發事件能源供應保障一級應急響應。

▼四川仰賴水力發電，缺水也將導致缺電。（圖／CFP）



這也是2022年1月四川省政府辦公廳印發《四川省突發事件能源供應保障應急預案（試行）》以來，四川首次啟動最高級別的應急響應（從高到低分別為一級、二級、三級、四級響應）。

根據《應急預案》內容，電力工作組必須立即啟動預案，啟動應急發電車，首先滿足城鄉居民、重要用戶和區域的用電需求；組織未受影響電力生產企業按最大生產能力組織生產，做好應急調用準備；國網公司迅速組織應急線路的電力調運工作，當本級電網電力不能滿足應急供應時，立即協調外部資源進行保供。

四川用電吃緊，日前強制全省工業用電戶停產6天，放高溫假以「讓電於民」，期限至20日24:00時。不過，時限到了之後，電力公司卻態度曖昧，既不宣布復電，也未宣布停電期間延長，令許多企業不敢貿然恢復生產，進退兩難。

