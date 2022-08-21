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四川大限電　電動車主「連跑3個充電樁」半夜才充到電

▲比亞迪電動車。（圖／CFP）

▲四川限電，充電樁也無電可用。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

四川近日大規模限電，許多電動車充電樁也被迫暫停營運，導致不少電動車的車主找不到地方充電，就算好不容易找到了能用的充電樁，也得花上比平常高的電費。

根據《中新經緯網》報導，成都的特斯拉車主李峰（化名）表示，限電之後，他平時常去的平價充電樁已經關了，現在只能去稍貴的特斯拉充電樁，「成都有部分充電樁停了，特斯拉的部分充電樁還在正常運營，但是太貴了。」

李峰說，他基本都在特來電的充電樁充電，電價是1.22元（人民幣）/度電，日常充一次電需要73元左右，而現在只能在特斯拉的充電樁充電，電價是1.59元/度電，充滿一次需要95元左右，「以前我經常9點以後去特來電充電，因為有時候電費會降到0.9元一度。現在它的充電樁停止運營了，我的用車成本增加了不少，但和燃油車相比還是『香』的。」

▲▼新能源車.電動車,充電。（圖／CFP）

達州的王婷（化名）日前開著一輛東風日產的純電汽車前往成都，在路過南充市時，她準備找個充電樁給車充電，但接連兩個充電樁都停止營運，找到第三個充電樁才成功充電。

王婷說，她找到的第一個充電樁位於一個酒店附近，停止運營了，第二個充電樁在加油站，也用不了，看著沒有使用痕跡，第三個充電樁終於能用了，「從找充電樁、換充電樁、到排隊等待充電，用了2個多小時。」

王婷提到，儘管已是凌晨12時，王婷充電的充電樁仍有不少車主前來，「我是凌晨12時到的，到充電樁時已經有一輛車在充電了，我充了一個小時，等我準備離開時，後面已經排了3輛車了。」

成都的特斯拉車主張輝（化名）也遇到了相同的狀況，17日傍晚，車輛續航還剩40公里時，張輝就開始找充電樁充電，去了幾個常去的充電樁但都停止運營了，等車輛充上電時續航僅剩8公里，「還差一點點我就要『掛』在路上了。我剛交車不到一個月，還在跟物業談家充樁的事宜，這就體會到新能源車的狼狽了。」

充個電慘等5個小時！限電令、十一連假把大陸電動車「打」回原型（圖／CFP視覺中國）

據特斯拉方面提供的資訊，截至8月19日，特斯拉在四川超級充電站有3站錯峰運營，一站服務受限，15站暫停關閉，「充電站的運營情況隨時都有可能更新，建議車主以車內螢幕的顯示資訊為準。」

蔚來汽車方面也說，「我們正在採取有效措施保障用戶補能便利。」

另外，據《央視新聞》報導，大陸國家電網在重慶、浙江、湖北三省高溫高負荷省份試點推行電動汽車錯避峰充電，此次試點將覆蓋近35萬根充電樁，在用電高峰期下午3時至晚上10時，適時適度調整充電功率，平抑用電高峰負荷。

國家電網智慧車聯網技術公司副總經理屈憲軍公開表示，此次參與錯峰充電的三個省市的電動汽車保有量有近80萬輛，如集中在高峰時段充電，將會增加電網約200萬千瓦的負荷，這相當於30多萬戶家庭的用電負荷。如果採取負荷調控和錯峰用電措施，將能保障電網安全，更能保障民生用電需求。

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