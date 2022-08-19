成都大限電！下令「關戶外廣告照明」紅綠燈也不亮　地鐵節能關燈

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記者鄭思楠／綜合報導

大陸多地連日遭遇熱浪席捲，電力保供面臨巨大考驗。四川成都市政府周二（16日）要求，關閉所有戶外廣告照明設備。有民眾拍攝影片顯示，當地開啟「省電」模式，街頭漆黑一片，甚至有部分路口紅綠燈也不亮。此外，成都地鐵為了節能也關燈，民眾只能摸黑行走。

▲成都地鐵為了節能也關燈（圖／翻攝自微博）

據《紅星新聞》報道，成都市城管委16日印發電力保供、戶外廣告節電等通知，要求關閉全部由政府投資建設和企業自建自管的景觀照明、燈光秀、形象展示，以及非安全照明設施，關閉所有戶外廣告照明（包括LED螢幕），同時督促商家店舖於歇業時間關閉招牌照明，積極協調小區物業、商業物業等關閉樓名標誌照明。

▲成都關閉所有戶外廣告照明。（圖／翻攝自微博）

截至8月16日晚，成都全市關閉景觀照明2300餘處，關閉景觀照明燈49000餘盞，督促錦江綠道公司關閉猛追灣至合江亭約3公里範圍內景觀照明光源6萬餘盞，關閉戶外廣告照明950餘處。

報導指出，為緩解電力供應緊張壓力，成都市市管道路照明設施中的6萬餘盞路燈已改造為LED節能光源，並安裝4萬多套單燈控制器，在深夜人車流量減少時，對LED路燈調低功率運行。今年8月以來，成都市關閉了用電量較大的景觀照明設施，平均1小時節電約11698度。

▲成都關閉所有戶外廣告照明設備。（圖／翻攝自微博）

此外，四川還強制全省工業用電戶停止生產6天，成都許多辦公大樓也被要求停用中央空調，甚至連百貨公司都關閉了冷氣、電扶梯，連太古里知名的「裸眼3D大螢幕」也已經暫停使用。

四川自8月7日起進入第二輪高溫乾旱天氣，遭遇60年一遇的極端高溫，最大用電負荷也創下歷史新高，再加上平均降水量較常年同期偏少51%、水電站蓄水位列歷史同期最低位，各大流域來水銳減造成水電發電出力驟減，全省電力供需出現明顯不平衡狀態。

▼民眾摸黑行走。（圖／翻攝自微博）