林靜儀大型翻車現場！遭多方圍剿　媒體人：選出這種立委真可悲

▲民進黨立委指稱《數位中介服務法》由在野黨率先提出，引發外界批評。（圖／林靜儀臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）公布《數位中介服務法》草案，遭質疑恐箝制網路言論自由，引爆各界大反彈。民進黨立委林靜儀今（21日）指稱《中介法》最初由在野黨提出。對此，包括民眾黨立委、作家苦苓接連發文譴責此說法；資深媒體人黃揚明更痛斥「選出這種立委真可悲」。

本站今報導「批林靜儀潑髒水、民進黨敢做不敢當 民眾黨團：從未提出《中介法》」指出，民進黨立委林靜儀聯手親綠媒體、側翼粉專，試圖帶風向指控《數位中介服務法》是由在野黨立院黨團提出。民眾黨團回應，譴責這種假消息、潑髒水的行徑；民進黨敢做不敢當，意圖用《數位中介服務法》箝制人民言論自由，就不要瞎扯在野陣營，再次重申，民眾黨團從未提出《數位中介服務法》。

▲黃揚明發文打臉林靜儀。（圖／黃揚明臉書）

對於《數位中介服務法》爭議，林靜儀日前解釋，網路詐騙、性霸凌、性剝削等新興犯罪行為目前多數網路社群平台僅能「自律」。黃揚明在臉書發文痛批，拿「性私密活動公開自由侵害事件處理法草案」、「侵害個人性私密影像防制條例草案」來跟「數位中介服務法」相提並論，簡直胡扯，現在綠營側翼、立委連識字程度都很糟糕，實在令人訝異！

黃揚明指出，處理「性私密影像」下架的相關法案，是眾人都可接受，但「數位服務中介法」則是所有行政部門都可以認定網路上的「違法內容」，不限於性私密影像等範圍。他直言，「居然還有立委拿此論述來帶風向，程度之差實在令人傻眼，選出這種立委真可悲」。

▲吳怡萱：民進黨不思檢討還要混淆視聽！ （圖／翻攝自吳怡萱臉書）

對於林靜儀指稱《中介法》最初由在野黨提出。民眾黨台北市議員參選人吳怡萱指出，林靜儀公開在臉書指稱，在野黨認為主管機關對網路性霸凌不夠積極、缺乏法源，提出很多建議，試圖把在野黨扣上是促成《數位中介法》的一份子，為什麼NCC的草案被罵爆，卻要反過來檢討在野黨？「性私密和言論自由現在可以混為一談嗎？」

吳怡萱解釋，民眾黨團提出的《性私密活動公開自由侵害事件處理法》立法緣由是為杜絕「Deepfake深偽技術」等性暴力影音散布行為；然而《數位中介法》涵蓋的範圍從人性尊嚴、國家安全、仇恨或歧視等規範，都無法明確定義出標準，甚至擴權給主管機關認定，更讓平台業者無所適從。她認為，林靜儀去頭去尾、指鹿為馬，根本就是亂帶風向來卸責。

▲苦苓認為中介法暫緩不撤回，「是鄭南榕先生在天上哭得不夠大聲嗎？」（圖／臉書）

另外，作家苦苓也在臉書上發表對於《中介法》的不滿，只要政府部門不滿意你的貼文，就可以在旁邊加注警語30天；如果政府叫你把他覺得不妥的貼文刪掉，你不照著做就可以罰你錢，網路平台還要「依法」把你的個資交給政府處理，像這樣的數位中介法竟然只是暫緩而不撤回，「是鄭南榕先生在天上哭得不夠大聲嗎？」

苦苓痛斥，竟然還有人護航說：這個法案最早是國民黨提出的，那他也只不過是一隻豬在鬼叫，但如果最後是一大群豬被放出來咬人，你覺得哪一個黨才有這個能力做到呢？苦苓文末表示，很欣慰呂秋遠律師和蔡詩萍作家都反對目前擬定的數位中介法，台灣還是有「只講是非、不論顏色」的人！

事實上，苦苓19日就曾針對《數位中介服務法》表達強烈抗議，直言民進黨如果膽敢用多數暴力、強制通過數位中介服務法，我發誓這輩子就只和你們對著幹、直到把你們趕下台為止。他更直言，沒有了言論自由，抗中保台還「有個屁用」？

▲邱臣遠也發文譴責林靜儀。（圖／邱臣遠臉書）

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天也發文表示，這部草案，長期評論時政的作家苦苓表達如果通過立法，將會再度走上街頭把民進黨趕下台，立法院副院長蔡其昌也表示這部法應該不會通過，民進黨也澄清沒有強推，連蘇貞昌院長都出來踩剎車，希望做好社會溝通。

邱臣遠指出，沒想到，民進黨立法委員林靜儀20日接受媒體採訪時，試圖帶風向指責本黨5位立委去年提出「性私密活動公開自由侵害事件處理法草案」，推動修法保障網路社群受害者，如今怎跟著不明究理的群眾、甚至本身就該負責的平台業者起舞，「他們之前說要保障受害者，只是說說？」

邱臣遠認為，林靜儀的說法為不倫不類、指鹿為馬的比喻。他指出，為保護網路性暴力受害者，我提出專法及刑法315條之1修正草案，都是符合明確授權原則，只針對違犯性私密影像不當公開或數位性暴力犯罪，與數位中介服務法包山包海不符合明確授權原則的言論通殺惡法，究竟有何關係？兩件事豈能竹篙逗菜刀？

▼林靜儀臉書遭網友灌爆 。（圖／林靜儀臉書）