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台東社會住宅、花東鐵路全線雙軌化　劉櫂豪邀蔡英文視察

▲劉櫂豪推動台東社會住宅及花東鐵路全線雙軌化邀總統蔡英文台東視察。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲劉櫂豪推動台東社會住宅及花東鐵路全線雙軌化，邀總統蔡英文台東視察。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪21日邀請總統蔡英文來台東視察社會住宅、花東鐵路全線雙軌化及台鐵台東營運服務提升推動情形，總統府國策顧問張甲長、行政院東部聯合服務中心洪宗楷執行長陪同。下午劉櫂豪安排蔡英文總統與台東市大同新商圈青年座談，隨即前往金峰鄉正興村為高正治醫師頒褒揚令。

劉櫂豪積極推動台東只租不售社會住宅，督促內政部住都中心舉辦的台東「海濱好室」，已於去年9月完成發包，今年6月取得建照，預計9月5日發包動工。劉櫂豪說明這幾年一直有台東鄉親反映高房價的居住問題，尤其青年返鄉創業或工作，首先就必須面臨居住問題，解決居住問題才能打造台東成為宜居的好家園。

2016年蔡英文總統推動社會住宅，在全國各地打造社會住宅，台東也在內政部住都中心的協助下，推出了「海濱好室」195戶社會住宅，並且也將於四維路及強國街推出「寶桑好室」98戶社會住宅，全都是由中央主導推動，反觀台東縣政府這4年來成績是零。

劉櫂豪當場建議內政部應該再持續推動台東社會住宅方案，例如原來805醫院尚有閒置的建物空間，可以規劃成為新創社會住宅，1~2樓規劃為商辦、新創基地，上面樓層供社宅使用。最後劉櫂豪強調這些選址在交通便利的社宅方案，盼如期如質辦理，幫助有需要的民眾，解決居住問題，讓台東成為宜居的好家園。

▲劉櫂豪推動台東社會住宅及花東鐵路全線雙軌化邀總統蔡英文台東視察。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲劉櫂豪推動台東社會住宅及花東鐵路全線雙軌化邀總統蔡英文台東視察。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台鐵局台東機務段因應東部鐵路運輸量能提升以及新購城際列車EMU3000型優先投入東部營運，升格為台東機務段，總統蔡英文及劉櫂豪前往台東機務段視察，並聽取交通部所屬簡報。

花東鐵路全線雙軌化計畫在劉櫂豪努力爭取推動下，建設經費納入前瞻特別預算辦理，計畫期程於2020年10月環評通過後，去年4月行政院正式核定，預計5年通車。劉櫂豪委員督促交通部及鐵道局，建設計畫的規劃要納入在地的考量，例如考量池上的都市發展建議池上站應建地下連通道，盼能在計畫內一併辦理。也盼望花東鐵路全線雙軌化建設完成後，能提升台東鐵路運輸效能，解決花東鄉親一票難求的問題。

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