「網路詐騙、私密片應有管理機制」　劉建國：捍衛言論自由態度一致

▲民進黨立委劉建國。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）草擬的《數位中介服務法》被質疑政府欲箝制網路言論自由，引發外界反彈。對此，民進黨立委劉建國21日透過競選辦公室表示，人民的言論自由是需要受到保障，劉建國捍衛言論自由的態度始終如一、從未改變。

劉建國競辦發言人林廉貴指出，隨著科技發展，面對網路上存在的各種詐騙訊息，甚至是個人私密影像被任意流傳，國家卻完全沒有管理手段，任由不實訊息造成人民生命健康及財產的損失，是不正常的現象，因此盡速建立合宜的管理機制是必要的。

林廉貴表示，大家關切的數位中介法，目前還在NCC內部的公聽會階段，還未送交立法院，整個法案內容仍然處在尚在研擬中，修法過程更會召開公聽會，凝聚社會大眾的共識。

對於在野黨將選舉議題轉到該項草案，林廉貴認為，張麗善擔任過立委，難道連立法程序都不清楚，現在卻變成她的選舉操作，深感遺憾。

林廉貴表示，言論自由之可貴，乃是人人平等，人人皆有發言權，既然如此，雲林縣政府為什麼對捍衛真相、澄清事實的「還我乾淨家園自救會」的許百芳會長及民眾提出司法訴訟，難道這就是張麗善所捍衛的言論自由？還是假言論自由之名行選舉之實，呼籲張縣長把時間用在縣政工作，才是一個地方首長該有的職責。