批林靜儀潑髒水、民進黨敢做不敢當　民眾黨團：從未提出《中介法》





▲林靜儀。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民進黨立委林靜儀聯手親綠媒體、側翼粉專，試圖帶風向指控《數位中介服務法》是由民眾黨立法院黨團提出，民眾黨團21表示，譴責這種假消息、潑髒水的行徑；民進黨敢做不敢當，意圖用《數位中介服務法》箝制人民言論自由，就不要瞎扯在野陣營，再次重申，民眾黨團從未提出《數位中介服務法》。

民眾黨團也批評，民進黨政媒側翼掐頭去尾，將民眾黨團針對數位性暴力提出的《性私密活動公開自由侵害事件處理法》草案名稱隱去，指鹿為馬稱是《數位中介服務法》，完全與事實不符，兩案甚至連定義的範圍、處理手段都大相徑庭。

針對《性私密活動公開自由侵害事件處理法》草案，民眾黨團進一步澄清，該草案立法緣由是為杜絕「Deepfake深偽技術」等性暴力影音散布行為；反觀《數位中介服務法》涵蓋人性尊嚴、國家安全、仇恨或歧視等規範，三者卻都無法明確定義出標準，給予行政機關無限擴張認定的權力。

「對於種種顛倒是非、指鹿為馬的言論，本黨團呼籲政府即刻撤回《數位中介服務法》｣。民眾黨團說，請民進黨要求側翼網軍停止散布假消息，別為了躲避民怨與卸責，惡意抹黑在野黨，成為葬送言論自由的罪魁禍首。

民眾黨團也說，請民進黨政府勇於承擔人民質疑、撤回惡法，切勿為卸責模糊焦點，也讓人再次看見完全執政的傲慢與網路造謠的惡形惡狀。