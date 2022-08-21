　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批林靜儀潑髒水、民進黨敢做不敢當　民眾黨團：從未提出《中介法》

▲林靜儀。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲林靜儀。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民進黨立委林靜儀聯手親綠媒體、側翼粉專，試圖帶風向指控《數位中介服務法》是由民眾黨立法院黨團提出，民眾黨團21表示，譴責這種假消息、潑髒水的行徑；民進黨敢做不敢當，意圖用《數位中介服務法》箝制人民言論自由，就不要瞎扯在野陣營，再次重申，民眾黨團從未提出《數位中介服務法》。

民眾黨團也批評，民進黨政媒側翼掐頭去尾，將民眾黨團針對數位性暴力提出的《性私密活動公開自由侵害事件處理法》草案名稱隱去，指鹿為馬稱是《數位中介服務法》，完全與事實不符，兩案甚至連定義的範圍、處理手段都大相徑庭。

針對《性私密活動公開自由侵害事件處理法》草案，民眾黨團進一步澄清，該草案立法緣由是為杜絕「Deepfake深偽技術」等性暴力影音散布行為；反觀《數位中介服務法》涵蓋人性尊嚴、國家安全、仇恨或歧視等規範，三者卻都無法明確定義出標準，給予行政機關無限擴張認定的權力。

「對於種種顛倒是非、指鹿為馬的言論，本黨團呼籲政府即刻撤回《數位中介服務法》｣。民眾黨團說，請民進黨要求側翼網軍停止散布假消息，別為了躲避民怨與卸責，惡意抹黑在野黨，成為葬送言論自由的罪魁禍首。

民眾黨團也說，請民進黨政府勇於承擔人民質疑、撤回惡法，切勿為卸責模糊焦點，也讓人再次看見完全執政的傲慢與網路造謠的惡形惡狀。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
威廉、卓君澤皇宮婚禮…吳宗憲來了！綜藝大咖全到
連千毅突貼「緊貼娜美」親密合照！　網抓包真相
快訊／各縣市分布曝光！　新北市破4千例最多
快訊／今增26死！　本土+22137
卓君澤哭了！威廉「寵溺眼神」拭淚　擁吻照曝光
人妻被包養炫富「做一次10萬」　大讚：Amazing sex
國民黨年底拿17縣市？　前綠委：應該不會差太多
快訊／熱到受不了！今飆41.6度　創今年新高溫紀錄
柬埔寨人蛇恐「台灣豬崩盤」！　推2人同行贖金打折

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林佳龍喊加10億預算蓋林口交流道　江怡臻：選舉到了才想到收割

丁特翻臉了：2022年竟在審查言論自由！　協尋「17位民進黨立委」

進入破百倒數！蔡適應聯合看板上架　基隆隊展現全壘打氣勢

馬英九批《中介法》只會妨害言論自由　要民進黨好好檢討

批林靜儀潑髒水、民進黨敢做不敢當　民眾黨團：從未提出《中介法》

國民黨年底拿17縣市？　前綠委估「應該不會差太多」

「言論自由跟國安都要追求」　林佳龍：在野黨別拿中介法作鬥爭

《數位中介法》惹議　張善政批：威權復辟的網路專制法

陳時中不公開疫苗採購價　黃珊珊：告訴人民「花多少錢」很困難嗎？

周玉蔻生氣了！　中介法炸鍋「蘇貞昌該鄭重道歉」

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

艾成生前自創曲沒人要！ 片段曝光...激唱「我對得起我」

疑打錯檔+誤踩油門衝分隔島　失控撞上對向車「2車成聖筊」

修車修一半「整台車掉落」　陸技師1move急閃險遭砸

神人手腳開工+上下顛倒　同步畫6張寫實名人肖像

手機＋閃光→額溫槍？　客人全乖乖排隊量體溫

余天攜孫探望：絕對不會放棄妳！　余苑綺動情「我不會這麼容易死」

林佳龍喊加10億預算蓋林口交流道　江怡臻：選舉到了才想到收割

丁特翻臉了：2022年竟在審查言論自由！　協尋「17位民進黨立委」

進入破百倒數！蔡適應聯合看板上架　基隆隊展現全壘打氣勢

馬英九批《中介法》只會妨害言論自由　要民進黨好好檢討

批林靜儀潑髒水、民進黨敢做不敢當　民眾黨團：從未提出《中介法》

國民黨年底拿17縣市？　前綠委估「應該不會差太多」

「言論自由跟國安都要追求」　林佳龍：在野黨別拿中介法作鬥爭

《數位中介法》惹議　張善政批：威權復辟的網路專制法

陳時中不公開疫苗採購價　黃珊珊：告訴人民「花多少錢」很困難嗎？

周玉蔻生氣了！　中介法炸鍋「蘇貞昌該鄭重道歉」

與毛孩共進晚餐！新竹極濃郁螺旋蛋咖哩、蒜香牛肋淋滿濕滑蛋液

全台最美11間婚禮場地！翡麗詩莊園、東海路思義教堂　實現浪漫公主夢

林佳龍喊加10億預算蓋林口交流道　江怡臻：選舉到了才想到收割

鮮花變身台南美食　色香味俱全創意令人驚嘆

丁特翻臉了：2022年竟在審查言論自由！　協尋「17位民進黨立委」

《棒棒堂》戰友幾乎全到！阿緯喝威廉喜酒「紅包金額超有義氣」留6字中肯祝福

威廉、卓君澤皇宮婚禮…吳宗憲來了！綜藝大咖全到…納豆帶依依見習

杭州持續高溫　西湖龍井茶園9成「曬傷枯黃」

U18中華擊敗兄弟、樂天二軍　教頭談20人名單取捨

中重症+97！增1例MIS-C　1歲男童「草莓舌、唇腫」住院治療中

新竹縣政議題調查

身為新竹縣民，您對新竹縣政有什麼想法？《ETtoday新聞雲》邀請您一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！填答完成者將有機會獲得全家100元禮物卡乙張，同時您所填答的意見僅供整體分析使用，不會外流，..

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

政治熱門新聞

拉整夜！陸軍官校251人疑食物中毒　學生爆料禍首

「現在不嗆妳，以後沒機會嗆了！」　蔡英文臉書被灌爆

Bump槓外交部　他提4疑點：連深藍名嘴都不敢背書

NCC發3點聲明回應數位中介法：沒「強推」之情事

外交部卡Bump杜拜救援案領護照？　黃暐瀚：先報警

周玉蔻生氣了！　中介法炸鍋「蘇貞昌該鄭重道歉」

柬埔寨台人受困蔡政府挨罵　他爆綠營人士問「還要打多久？」

《數位中介法》炸出全民怒火！　館長嗆爆

掃街隊伍撞倒攤位？　陳時中抱歉：誠心誠意的來

鄭寶清脫黨參選就必輸？　鄭運鵬：我相信他的智慧

國民黨年底拿17縣市？　前綠委估「應該不會差太多」

綠3大咖力挺鄭運鵬　看他來了興奮喊：桃園隊必定迎接最後的勝利

王浩宇挺中介法開嗆有人落井下石　「久了民進黨一定會崩盤」

林佳龍：林口交流道擬增10億預算

更多熱門

相關新聞

林佳龍：在野黨別拿中介法作鬥爭

林佳龍：在野黨別拿中介法作鬥爭

國家通訊傳播委員會（NCC）草擬的《數位中介服務法》被質疑政府欲箝制網路言論自由，引發反彈，但有一名自稱是政院員工的網友則指相關法案最早由國民黨2020年提出，民眾黨跟進。對此，民進黨新北市長參選人林佳龍21日表示，言論自由絕不容妥協，但台灣也遇到很多假訊息、中國網軍，所以捍衛言論自由跟國安都是我們要追求的目標。林佳龍也喊話，在野黨一些人不要用這來作黨派鬥爭的工具，應該坐下來，立法院就是最好的平台。

周玉蔻生氣了！　中介法炸鍋「蘇貞昌該鄭重道歉」

周玉蔻生氣了！　中介法炸鍋「蘇貞昌該鄭重道歉」

數位中介法「臉書、PTT、LINE」全都管！蔣萬安：堅決反對惡法

數位中介法「臉書、PTT、LINE」全都管！蔣萬安：堅決反對惡法

6法條全變質！呂秋遠曝中介法嚴重10點

6法條全變質！呂秋遠曝中介法嚴重10點

《中介法》成全網公敵　彰縣議員：鄭南榕哭泣了

《中介法》成全網公敵　彰縣議員：鄭南榕哭泣了

關鍵字：

林靜儀民眾黨團數位中介服務法中介法言論自由

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺「2片肺全變白」吸全氧苦撐！

揭娜美9年豪奢生活！連千毅2點嗆「離婚沒這麼簡單」

連千毅曬匯款證明「沒虧待」　妻再嗆：要我繼續爆料？

豬仔煉獄KK園區最大投資金主　竟是竹聯幫

娜美再爆料「跟我借百萬周轉」！

連千毅直播「娜美親上線火爆開嗆」！當眾逼離婚

家長公審衝浪店　網卻驚嘆：老闆聰明！

他不再拯救豬仔：回來的是詐騙集團的線人

周杰倫首公開「6.6億豪宅客廳裝潢」！

Ella高雄開唱突播「驗孕棒2條線影片」

連千毅爆婚變！老婆怒轟「心理變態」

女大生煮海底撈「整鍋爆炸」　遭辣油噴滿眼

連千毅直播回應離婚！坦白吵架原因：我就愛吃醋

iPhone 14要來了！爆料總整理「10大亮點」一次看

睡覺吹電風扇猝死？真相曝光　1種人最好別吹

更多

最夯影音

更多
Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回
胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

胡宇威甜誇陳庭妮「最漂亮❤」　被喊話「努力工作」：油加滿了！

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

艾成生前自創曲沒人要！ 片段曝光...激唱「我對得起我」

艾成生前自創曲沒人要！ 片段曝光...激唱「我對得起我」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面