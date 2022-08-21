丁特翻臉了：2022年竟在審查言論自由！　協尋「17位民進黨立委」

▲行政院長蘇貞昌出手暫緩《數位中介服務法》，仍無法澆熄全民怒火！ （圖／丁特Instagram、Facebook）

記者邱晟軒／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）公布《數位中介服務法》草案，遭外界質疑恐箝制網路言論自由，引爆各大論壇強烈反彈。對此，人氣實況主丁特火大開嗆「2022年了竟然還有國家在審查言論自由」，他還貼出2013年民進黨立委的立院議案文件，「為什麼當年的謠言是言論自由，現在卻要立法審查謠言？」

根據NCC《數位中介服務法》草案，規劃納管5大類網路平台，包括臉書、YouTube等有效使用者230萬以上者；若違反單一義務，最高可開罰新台幣1000萬元。所謂單一義務包含每年進行系統性風險評估、辦理獨立稽核作業等，讓各界都無法接受。

針對《中介法》爭議，丁特日前在臉書發文表示，「2022年了竟然還有國家在審查言論自由」。他更嘲諷指出，本文因影射台灣政府形同北京共產極權治國，違反數位中介法即將刪除。

丁特今（21日）還翻出2013年立法院議案文件，時任民進黨立委陳其邁、林佳龍、蔡其昌、黃偉哲、潘孟安、趙天麟、蕭美琴、高志鵬、尤美女、段宜康等人，曾提案修正「社會秩序維護法」，並且公開呼籲「現今言論自由的意識高漲，即使是謠言亦應受到言論自由之保障。更何況大多數事件難以求證，故難以判斷是否為謠言還是真實的傳言。」

▲民進黨立委曾提案「即使是謠言亦應受到言論自由之保護」。（圖／取自立法院議事暨公報管理系統）

丁特狠酸，「誰的選區有這些立委的，麻煩幫忙打電話去服務處詢問一下，為什麼當年的謠言是言論自由，現在卻要立法審查謠言？因為粗暴的言論黨主席不想聽嗎？」

貼文曝光後，掀起網友熱烈討論，「說實在話，德國當年也是這樣民主變獨裁的」、「笑死，文字獄時代」、「先幫補血，等等塔綠班要出動了」、「他會跟你講時代不同」、「此篇違反數位中介法，即將被刪文」、「你這樣問就是時空背景不同，再問黨就要開罰了」。

另外，資深媒體人周玉蔻今21日也在臉書發文表示，數位中介「服務」法，包藏著NCC藉假「服務」真「擴權」，擬法者自大自閉於社群運作現狀，實務淺薄無知的危機。她公開呼籲，蘇貞昌院長及內閣法務主管閣員竟然未能事先查知制止，應該鄭重道歉。

周玉蔻指出，關鍵是，請問民進黨政府，海外平台接收台灣媒體報導不付費，吃掉大量台灣市場廣告不必支付營所稅（他們口口聲聲宣稱交的是營業稅），爽賺台灣人鈔票，還引發認知戰、謠言戰的迫切問題，為什麼一直不見府院提出具體合情、合法、合理解決方式？

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