王浩宇再轟廖老大飲料「真心不騙超難喝」！加盟主氣炸：對人不對事

▲王浩宇批廖老大飲料難喝，引發熱議。（組圖／廖老大團隊提供、翻攝王浩宇臉書）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨前桃園市議員王浩宇日前到賽車教父廖老大的飲料店「阿娘喂廖老大茶坊」消費，卻痛批「很少難喝到倒掉的，但真的真的真的超難喝，真心不騙」，引發各界熱議。對此，加盟主也不滿回擊，認為王浩宇根本是對人不對事，「我把廖老大的茶倒在另一個有品牌的紙杯裡，你一定說好喝。」

王浩宇19日在臉書發文表示，飲料店競爭非常激烈，一次開那麼多分店，品質如果不穩定就無法永續，價格沒有比較低便宜、口味卻比較差，大家就只會支持廖老大一次，然後就沒了。他強調，自己真的沒有惡意，但可憐的是加盟主，「加盟主投入大量資金加盟，倒閉了是不是很慘？誠心建議要盡快改善品質問題，否則我覺得連今年冬天都撐不過去。」

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▲王浩宇PO出加盟主回應。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

貼文一出，馬上有加盟主現身留言，表示廖老大飲料店的茶與許多知名品牌是一樣的，王浩宇的說法根本是對人不對事，「我把廖老大的茶倒在另一個有品牌的紙杯裡，你一定說好喝，其實茶是一樣的，酸別人不會讓自己變的多紅，只是更證實你刻意讓大家不要去買廖老大的茶，人心不要這麼壞，多講些好話不要造這麼多口業。」

對此，王浩宇又再發文回應，「原來消費者抱怨茶不好喝=造口業」，並稱自己其實是愛吃苦瓜、芥藍，甚至喝苦茶都覺得還好的人，「會被我抱怨茶很苦，真的就是阿娘喂。」

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