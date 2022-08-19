　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委柬埔寨救人「被搶業績」　王浩宇2點怒嗆：硬帶闖關太離譜

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷前往柬埔寨救援當地受詐台人，18日返抵國門帶回一名受害人，剛下飛機就遇到航警局大陣仗想把人帶走，引發「搶人搶業績」大戰。前桃園市議員王浩宇今日（19日）一早在臉書連發3篇文章，並提出2點怒嗆藍營立委搞不清楚狀況太離譜，「第一個有帶來疫病的可能，第二個是不確定他到底是受害者還是加害者。」

▲▼鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷護送柬埔寨受害者返台。（圖／記者邱顯燁攝）

▲國民黨3名立委護送柬埔寨受害人返台。（圖／記者邱顯燁攝，下同）

洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷15日以國會外交名義前往柬埔寨救援當地受詐台人，18日返抵國門並帶回一名19歲的被害男子，結果一下飛機就遇到航警局大陣仗圍堵，想把人直接帶走。吳斯懷痛批，當下還以為是要抓逃犯，政府臉上無光，「因此使用粗糙手段，以現場搶人達到績效，相當令人不齒。」

▲▼鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷護送柬埔寨受害者返台。（圖／記者邱顯燁攝）

▼▲藍委控航警大陣仗搶人。

▲▼鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷護送柬埔寨受害者返台。（圖／記者邱顯燁攝）

航警局則表示，受害人家屬向屏東縣警局報案協尋，必須保護受害人的安全並了解受騙過程，未料遭到立委阻撓。對於這場「搶人搶業績」大戰，王浩宇19日一早在臉書連發3篇文章，第一篇先砲轟藍營立委搞不清楚狀況，「第一個有帶來疫病的可能，第二個是不確定他到底是受害者還是加害者」，從柬埔寨回國依照規定要先入住防疫旅館，如果沒有訂旅館，就要送到集中檢疫所隔離，「另外要先釐清他的狀況，如果是受害者要處理，如果是加害者要逮捕。國民黨立委硬帶闖關，會不會太離譜？」

王浩宇臉書連發3文控藍委柬埔寨救人根本搞不清楚狀況。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

▲王浩宇在臉書發文砲轟藍委根本搞不清楚狀況。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇，下同）

王浩宇接著又發布2篇文章，直指有人開始帶風向，「他們說什麼政府長期見死不救，事實上今年5月前根本沒有開放出國，5月後政府也持續對柬埔寨發布旅遊警戒，外交部一直都（有）警告不要前往柬埔寨」，在其他國家，發布紅色警戒就是暗示不要去，如果已經發布紅色旅遊警戒，民眾還執意前往，政府通常是不負責的，甚至還會追償救援的機票費用，「因為很久沒開放出國，目前滯留柬埔寨超過3個月的，通常是詐騙集團成員，這部分無庸置疑。他們因為疫情滯留，才會多年回不來。」

王浩宇認為，近3個月台灣重新開放邊境，詐騙集團為了大量增加海外新成員，才會出現數百人大量前往東南亞國家的狀況，這裡面大部分的人或許都很清楚自己過去就是要做詐騙或拉博奕客戶，偏偏我國與柬埔寨外交關係非常薄弱，政府能做的非常有限，卻有人趁機藉此搞政治鬥爭，「說政府不救只有網紅救、只有中國政府會救、只有國民黨、黑道能救，別上當了。喔對了，請問怎麼沒人討論論文了？颱風警報硬要上山，就像紅色旅遊警戒硬要去柬埔寨一樣，怎麼會怪政府不負責？巨嬰喔。」

▼王浩宇另外2篇文章的全文截圖。

王浩宇臉書連發3文控藍委柬埔寨救人根本搞不清楚狀況。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

王浩宇臉書連發3文控藍委柬埔寨救人根本搞不清楚狀況。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►用「鮮食肉片」寵愛狗狗！10包599元太划算

ET快訊
快訊／坑殺勞動基金貪2.7億　前勞動部貪官游迺文重判9年
「60豬仔」破門竄出跳河逃命！　恐怖暴動畫面曝
男女警開擴音「戲弄拐杖阿公」！　各遭記過處分
2女手持「飛金邊單程機票」！航警苦勸…起飛前一刻想通了
擬「一人確診停課3天」！　中小學最新停課方案曝
國軍「近距離」監控054A型共艦！　第一線畫面首曝光
達人曝2檔ETF「除息後便宜買」　比官股銀更誘人
都是青春裡的人！　王心凌合體「2台灣男神」網暴動：是神仙組合
「台版藍可兒」電梯脫衣鞋消失　14年後現場曝！住戶：去另個時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委柬埔寨救人「被搶業績」　王浩宇2點怒嗆：硬帶闖關太離譜

國軍「近距離」監控054A型共艦！　第一線畫面首曝光

藍委赴柬救人與航警爆「搶人」爭執　王定宇：阻擾辦案真是夠了

徐榛蔚遲到「玉里豐年祭」2小時還趕人　Kolas酸：沒有永遠的王

才說「勿以訛傳訛、誤導國人」　外交部大轉彎：感謝Bump熱心救援

「航警局未說過要帶人去偵查」　洪孟楷：民進黨帶風向真噁心

林佳龍、卓冠廷鶯歌說明會號召千人　16里長到場挺「換人做做看」

航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批：現場搶人拉績效？

他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會

趙少康盼兩岸保持交流　「擋武統的效果比幾千億國防預算有用」

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

女兒不想吃飯用奶音撒嬌　狂喊「我愛你」爸被攻陷

超諷刺！心存善念不害人　得知女兒是人蛇首腦淚崩

台鐵惡霸男帶兒硬佔位　嗆列車長「妳惹不起」

《披荊斬棘2》官宣！台灣7男星參戰　黃義達回歸…和潘瑋柏、任賢齊飆歌

藍委柬埔寨救人「被搶業績」　王浩宇2點怒嗆：硬帶闖關太離譜

國軍「近距離」監控054A型共艦！　第一線畫面首曝光

藍委赴柬救人與航警爆「搶人」爭執　王定宇：阻擾辦案真是夠了

徐榛蔚遲到「玉里豐年祭」2小時還趕人　Kolas酸：沒有永遠的王

才說「勿以訛傳訛、誤導國人」　外交部大轉彎：感謝Bump熱心救援

「航警局未說過要帶人去偵查」　洪孟楷：民進黨帶風向真噁心

林佳龍、卓冠廷鶯歌說明會號召千人　16里長到場挺「換人做做看」

航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批：現場搶人拉績效？

他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會

趙少康盼兩岸保持交流　「擋武統的效果比幾千億國防預算有用」

去花蓮要吃什麼？精選26間餐廳　道地小吃、人氣美食一次攻略

狗狗受困「152公尺深洞穴」2個月　探險團隊花90分鐘成功營救

「反政府的鄉民在想什麼？」醫1比喻挺外交部：找網紅是病急亂投醫

等換心臟1年多「男子到院發黑猝死」　醫曝救命過程：他活過來了

官商勾結炒股坑殺勞動基金　前勞動部貪官游迺文貪污重判9年

台南市全方位攔阻海外求職詐騙　全力打擊柬埔寨人蛇

港人遭詐困緬甸園區：「豬仔」生涯4個月「命在營內連螞蟻都不如」

奧迪「東部首座快充站」啟用　直流180kW、車主還有7折優惠

子瑜「中空裝躺沙發」誘人腰臀線畢露！志效邪惡視角公開新造型

藍委柬埔寨救人「被搶業績」　王浩宇2點怒嗆：硬帶闖關太離譜

新竹縣政議題調查

身為新竹縣民，您對新竹縣政有什麼想法？《ETtoday新聞雲》邀請您一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！填答完成者將有機會獲得全家100元禮物卡乙張，同時您所填答的意見僅供整體分析使用，不會外流，..

50分鐘猛嗑100支戰斧豬　超狂大胃王：只有1分飽

政治熱門新聞

才說「勿以訛傳訛」　外交部轉彎：感謝Bump熱心救援

3藍委送被害人抵台　警疑「搶人」

吳斯懷7點聲明：現場搶人拉績效？

Kolas控徐榛蔚遲到2小時入場還趕人

他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會

駁航警局　洪孟楷：他們從未說過要帶人去偵查

老翁悶死照顧50年腦麻女兒將入獄！民團盼特赦　總統府：審慎研究

大數據預測九合一「國民黨拿17縣市」　六都有2處將變天

陳建仁「月領30萬」輔選到處跑　她曬行事曆：不用上班？

國軍「近距離」監控054A型共艦！　第一線畫面首曝光

林佳龍、卓冠廷鶯歌說明會號召千人　16里長到場挺「換人做做看」

葉元之怒批林佳龍：格調遠遠不如姚文智

十大「正妹參選人」一次看　最高顏值里長陳紫渝竟沒上榜

藍委赴柬救人與航警爆爭執　王定宇：阻擾辦案真是夠了

更多熱門

相關新聞

赴柬埔寨打工變「豬仔」　當地畫面曝：看不到台灣人

赴柬埔寨打工變「豬仔」　當地畫面曝：看不到台灣人

國人陸續被詐騙集團利用高薪前往柬埔寨打工，但如果不堪使用就會被當人球轉賣淪為「豬仔」，甚至還傳出有人被凌虐、毆打，還有女子慘遭性侵，由於媒體持續報導，執法單位也加強查緝，使得前往柬埔寨的國人數量已經明顯減少，有目前還在當地的民眾，拍下在柬埔寨金邊街頭的景象，他描述「目前柬埔寨金邊很少看到台灣人，都是其他國家的人在活動」。

柬埔寨賭場囚禁　「60豬仔」破門竄出暴動畫面曝

柬埔寨賭場囚禁　「60豬仔」破門竄出暴動畫面曝

2女手持「飛金邊單程機票」！起飛前一刻想通了

2女手持「飛金邊單程機票」！起飛前一刻想通了

藍委救回19歲男幕後人蛇現形　竟是高中同學操盤

藍委救回19歲男幕後人蛇現形　竟是高中同學操盤

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

關鍵字：

柬埔寨詐騙王浩宇

讀者迴響

熱門新聞

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

艾成母昔親筆信曝　挺身為王瞳擋槍

說好開房錢AA分「男友竟欺騙」！妹子怒：我付全額

守候余苑綺！余祥銓晚間「又趕回醫院」　女友一路陪同

颱風雛形誕生　預報曝：台灣在射程

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

台男赴柬埔寨遭退貨！雙腳被被痛打潰爛

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

他開雪山隧道！洞口前「疏忽1規定」慘噴3000元

更多

最夯影音

更多
丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...
余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面