藍委柬埔寨救人「被搶業績」　王浩宇2點怒嗆：硬帶闖關太離譜

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷前往柬埔寨救援當地受詐台人，18日返抵國門帶回一名受害人，剛下飛機就遇到航警局大陣仗想把人帶走，引發「搶人搶業績」大戰。前桃園市議員王浩宇今日（19日）一早在臉書連發3篇文章，並提出2點怒嗆藍營立委搞不清楚狀況太離譜，「第一個有帶來疫病的可能，第二個是不確定他到底是受害者還是加害者。」

▲國民黨3名立委護送柬埔寨受害人返台。（圖／記者邱顯燁攝，下同）

洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷15日以國會外交名義前往柬埔寨救援當地受詐台人，18日返抵國門並帶回一名19歲的被害男子，結果一下飛機就遇到航警局大陣仗圍堵，想把人直接帶走。吳斯懷痛批，當下還以為是要抓逃犯，政府臉上無光，「因此使用粗糙手段，以現場搶人達到績效，相當令人不齒。」

▼▲藍委控航警大陣仗搶人。

航警局則表示，受害人家屬向屏東縣警局報案協尋，必須保護受害人的安全並了解受騙過程，未料遭到立委阻撓。對於這場「搶人搶業績」大戰，王浩宇19日一早在臉書連發3篇文章，第一篇先砲轟藍營立委搞不清楚狀況，「第一個有帶來疫病的可能，第二個是不確定他到底是受害者還是加害者」，從柬埔寨回國依照規定要先入住防疫旅館，如果沒有訂旅館，就要送到集中檢疫所隔離，「另外要先釐清他的狀況，如果是受害者要處理，如果是加害者要逮捕。國民黨立委硬帶闖關，會不會太離譜？」

▲王浩宇在臉書發文砲轟藍委根本搞不清楚狀況。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇，下同）

王浩宇接著又發布2篇文章，直指有人開始帶風向，「他們說什麼政府長期見死不救，事實上今年5月前根本沒有開放出國，5月後政府也持續對柬埔寨發布旅遊警戒，外交部一直都（有）警告不要前往柬埔寨」，在其他國家，發布紅色警戒就是暗示不要去，如果已經發布紅色旅遊警戒，民眾還執意前往，政府通常是不負責的，甚至還會追償救援的機票費用，「因為很久沒開放出國，目前滯留柬埔寨超過3個月的，通常是詐騙集團成員，這部分無庸置疑。他們因為疫情滯留，才會多年回不來。」

王浩宇認為，近3個月台灣重新開放邊境，詐騙集團為了大量增加海外新成員，才會出現數百人大量前往東南亞國家的狀況，這裡面大部分的人或許都很清楚自己過去就是要做詐騙或拉博奕客戶，偏偏我國與柬埔寨外交關係非常薄弱，政府能做的非常有限，卻有人趁機藉此搞政治鬥爭，「說政府不救只有網紅救、只有中國政府會救、只有國民黨、黑道能救，別上當了。喔對了，請問怎麼沒人討論論文了？颱風警報硬要上山，就像紅色旅遊警戒硬要去柬埔寨一樣，怎麼會怪政府不負責？巨嬰喔。」

▼王浩宇另外2篇文章的全文截圖。