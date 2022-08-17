王浩宇喝廖老大「很苦很難喝」整杯倒了！真心建議：不改開不下去

▲賽車教父廖老大、前桃園市議員王浩宇。（組圖／廖老大團隊提供、翻攝王浩宇臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

賽車教父廖老大跨足飲料界，由於加盟金低，吸引不少人加盟。民進黨前桃園市議員王浩宇16日表示，他為了支持而購買一杯，卻發現「茶很苦很難喝，最後整杯倒掉」，希望真心的建議可以讓廖老大聽到並改善。

王浩宇16日深夜發文表示，他決定消費支持廖老大的飲料店「阿娘喂廖老大茶坊」，但喝了幾口發現茶很苦很難喝，最後整杯倒掉，「抱歉我得說實話，品質待加強。」

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王浩宇表示，廖老大飲料這樣的品質真的不行，為了廖老大好，「如果不提出真實建議，真的會開不下去。要更加油」，「我覺得要說實話，不然如果大家都說客套話，之後就倒掉」。

▲▼ 王浩宇全文。（圖／翻攝王浩宇臉書）



網友看完紛紛留言，「連廖老大你都敢惹」、「這樣Po文，廖老大正派人，會接受批評，會改進的」、「其實真沒必要這樣，喜歡不喜歡都是個人主觀」、「所以他說出來了啊」、「尤其是紅茶，澀得超級離譜」、「你們不懂，吃得苦中苦，方為人上人」。

此外，有網友建議，「我都點微糖，還不錯喝，波霸也好吃。感覺應該是每一家店的品質不相同，你剛好踩到地雷店」，王浩宇也回說會「再試。」

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