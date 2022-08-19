暑期國旅旺大批車流湧入　枋寮警總動員...投入交通疏導確保順暢

▲枋寮警分局出動大批員警疏導車流 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

由於疫情趨緩及國旅補助於7月1日上路，搭配上台東熱氣球嘉年華節，以及恆春半島南國音樂季的熱潮，枋寮警分局轄內交通進入高峰潮，單日車流己突破了3萬3000輛次，相當於以往228及清明節連假出遊車潮，警方出動大批員警疏車流，提供順暢交通環境。

枋寮警方在這段期間，於每週六上午8時許實施調撥車道措施，調撥台1線436.5-445.5K北上內側車道供南下車輛行駛；週日13時許實施台1線永翔路口分流措施，以減少水底寮五岔路口一號誌時向，使北上返程車流更加順暢。

14時許啟用調撥車道措施，調撥台1線445.5-436.5K南下內側車道供北上車輛使用，並於台1線各重要路口派員警上崗常綠燈控，更多次上線警廣為用路人播報最新路況及發布新聞稿說明交通疏導措施。

為快速紓解車多路段及迅速排除車禍，即時處理突發狀況，編排交通快打警力，於台1線來回綿密巡邏，確保台1線車流順暢，另於每週五、六發布新聞稿或上線警廣提醒各位駕駛朋友們，盡量避開車流高峰期提早出遊、提早或延後返程，行經車流較多路段時請耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，本分局將加強取締違規車輛，以維護行車安全。

枋寮分局長黃政龍表示，轄內台1線為往台東、恆春必經之路，出遊車潮常大量湧入，運用調撥車道及分流措施是本分局長久以來的疏導政策；另為避免發生交通事故後造成車流回堵情形，成立「交通快速疏導部隊」部署至重要駐點線上待命以利快速排除；非常感謝同仁在大太陽底下辛苦的燈控、指揮交通全力疏導車流，並呼籲各駕駛朋友行經路口時應隨時注意前方路況，保持適當行車距離，以策安全。