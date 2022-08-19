屏東里港交通小隊轉介車禍調解　年成功270件…鄉公所頒獎表揚

▲里港警分局交通小隊轉介車禍調解一年成功270件，鹽埔公所頒獎表揚 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局交通小隊員處理交通事故轉介調解成功，2021年達270件，鹽埔鄉公所於17日上午特別為交通小隊同仁舉辦表揚大會，由副分局長謝志鴻率領獲獎同仁與會授獎；鹽埔鄉長呂家萱頒發紀念獎盃，感謝小隊同仁對於轉介調解工作的付出與奉獻，並表達由衷肯定與感謝之意，其為民服務精神足為表率堪為楷模。

獲獎的交通隊員，分別是張泄文、洪祥恩、郭書豪、陳冠宏、林敬堯、鍾岳宏及林鎮河7人。

里港警方表示，警察人員主要重點工作是治安與交通秩序之維護，交通事故處理之工作權責，係做好交通管制、協助救護傷患、跡證蒐集、事故初步分析研判等工作，保障當事人權益。

而轉介調解案件係為協助有意願進行調解之當事人，將案件移送至有管轄權之調解委員會進行調解，性質上屬於為民服務之便民措施，處理道路交通事故之員警，經兩造當事人之同意或依一造當事人提出之聲請，即可按鄉鎮市調解條例第 10 條第1項、第11條等規定，協助轉介調解。

里港警分局長鄭頴聰表示，里港分局交通小隊110年員警轉介事故調解案件計270件，這次獲邀表揚員警均為擔任交通事故專責處理人員，在做好警察工作本分之外，能以熱誠服務態度，積極協助辦理轉介調解，為無法自行達成和解的交通事故當事人，提供避免興訟的機會與途徑，減少民眾面對冗長的訴訟程序，獲獎實至名歸，期許全體同仁繼續全力做好為民服務工作，發揮行政一體精神，造福鄉親。