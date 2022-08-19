擴音器戲弄拐杖阿伯！苗栗2荒唐警加重懲處　所長也跟著倒霉

記者蔡文淵、戴若涵／苗栗報導

苗栗苑裡2名員警14日巡邏時，一人持警車廣播器對疑似精神有狀況的民眾下口令，一下稍息、一下原地踏步，一下又要民眾唱軍歌，另一人則用手機錄下過程，戲弄影片流出後，引發網友撻伐。對此，警方對2名員警祭出記過處分，而後再加重為記過、調職，所長則連帶處分、申誡2次。

▲▼苗栗警察持擴音器戲弄民眾引發爭議。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

回顧整起事發經過，通霄分局苑裡分駐所2名員警14日清晨5時30分左右，執行巡邏勤務時，看到平常和警方互動良好的民眾，其中一名簡姓女警基於好玩心態，當街用擴音器捉弄這名疑似有精神狀況的民眾，並由開車的曾姓員警錄下影片。

事後曾警將影片上傳私人IG，結果被朋友分享出去。有民眾見到這段影片，在「靠北警察」上PO文，指「苗栗的邊開巡邏車用擴音器，對疑似精神異常的民眾下口令，在車道邊一下稍息、一下原地踏步，把民眾當馬戲團猴子耍，還把巡邏車停在馬路中間下口令唱軍歌，開警車的警察還邊開車邊拿手機錄影，這種行為真的不好笑，還丟我們苗栗的臉。」

影片流出後引發爭議，員警要求撤文，並稱「這沒有經過同意，嚴重影響我的工作，不懂的人拿來亂做文章很搞事，麻煩尊重一下把文撤掉」，再度掀起討論。

通霄分局調查後，認為2名員警行為失當，嚴重影響警譽，對2人做出記過處分，後來加重處分，改為曾姓員警、簡姓女警記過、調離通霄分局，所長連帶處分、申誡2次。