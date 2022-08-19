稍息立正唱軍歌！擴音器戲弄枴杖阿伯　苗栗2荒唐警記過1次

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗苑裡有警員在巡邏時用警車廣播器戲弄路邊疑似精神異常的民眾，還把影片po上個人的IG，被網友分享影片後，警員還警告網友下架，引發爭議。由於兩名警員做法實在太過惡劣，通霄分局調查後，認定2名員警行為失當，嚴重影響警譽，各記過1次。

▲苗栗警察用擴音器玩弄精神異常男子影片被分享，當事人要求下架，引發爭議。（圖／記者蔡文淵翻攝）

有民眾在靠北警察上po文，指「苗栗的邊開巡邏車用擴音器，對疑似精神異常的民眾下口令，在車道邊一下稍息、一下原地踏步，把民眾當馬戲團猴子耍，還把巡邏車停在馬路中間下口令唱軍歌，開警車的警察還邊開車邊拿手機錄影，這種行為真的不好笑，還丟我們苗栗的臉。」

Po文貼出後，警察說沒有經過他的同意嚴重影響他的工作，還說不懂的人拿來亂做文章，要求撤文。

▲苗栗警察持擴音器玩弄精神異常男子。（圖／記者蔡文淵翻攝）

據了解，這件是發生在14號早上5點半左右，通霄分局苑裡分駐所2員警巡邏時看到熟識的民眾，該名名眾精神不是很正常，但沒有攻擊性，平常和警常互動良好，基於好玩心態，簡姓女警就當街用擴音器和這名民眾開玩笑，並由開車的曾姓男警錄下影像，事後曾姓男警把影片po在私人IG上，結果被朋友分享出去，引發爭議。

通霄分局調查後認為2名員警行為失當，嚴重影響警譽，對兩名員警做出記過處分。