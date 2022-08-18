來自未來的小女孩《艾拉》今現身虎尾　10／1雲林國際偶戲節首演

▲大型偶「艾拉-第一次造訪」，即選擇人文最豐沛、觀光聚落最有亮點的虎尾鎮，今日在虎尾同心公園現場彩排，讓民眾能夠搶先看見戲偶。（圖／雲林縣政府文化觀光處提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林國際偶戲節今年首次與衛武營國家藝術文化中心「2022衛武營馬戲平台」及「2022桃園鐵玫瑰藝術節」共同合作，由「藝術報國」創作來自未來的小女孩《艾拉》，推出四米高的大型偶，於雲林國際偶戲節全台首演，將於10月1日下午4點在虎尾同心公園演出。

雲林縣長張麗善表示，雲林國際偶戲節邁入第20屆，此次由藝術報國全新創作，並挑戰劇場製作的技術研發，參考融合台灣的大仙尪仔和歐洲戲偶的結構製作與操作方式，打造無觀眾年齡限制、平易近人的演出，希望能夠翻轉對雲林國際偶戲節的意象，提高台灣布袋戲文化的知名度，也透過小女孩的田調日記，在線上平台發散，達到地方文化觀光的推廣。

文化觀光處長陳璧君說明，2022雲林國際偶戲節將以「轟動武林」為主題，將於9月23日起至10月10日，假虎尾高鐵特定區、虎尾鎮同心公園、虎尾圓環旁停車場聲動江湖，第20屆將除擴大舉辦，也首次與國立故宮博物院南部院區、國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心等國家級館舍合作。

陳璧君指出，此次大型偶「艾拉-第一次造訪」，即選擇人文最豐沛、觀光聚落最有亮點的虎尾鎮，今天在虎尾同心公園現場彩排時，將可讓民眾能夠搶先看見戲偶，為雲林國際偶戲節預告。而在演出內容將戲劇與地方歷史的結合，更透過線上及實體方式留下小女孩的旅行日記，將創造作品的延續性，也希望作品的呈現，帶給人們探索的勇氣，更能夠傳達文化參與的意象。

▲雲林國際偶戲節由「藝術報國」創作來自未來的小女孩《艾拉》，推出四米高的大型偶，於雲林國際偶戲節全台首演，將於10月1日下午4點在虎尾同心公園演出。（圖／雲林縣政府文化觀光處提供）

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