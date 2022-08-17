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從堅強到溫柔　桃園鐵玫瑰藝術節策展人耿一偉將交棒

▲桃園鐵玫瑰藝術節策展人嶄新氣象

▲桃園鐵玫瑰藝術節活動2018年起由耿一偉(右)擔任策展人，2023年起由前兩廳院藝術總監李惠美(左)接力。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園鐵玫瑰藝術節」舉辦迄今邁入第11年，自2018年起由策展人耿一偉擔任策展人，開啟一系列與城市緊密交織的策展計畫。2022桃園鐵玫瑰藝術節以「最初的堅強、最後的溫柔」(Strong Mind ,Tender Love)」為主題，帶領民眾一起探索桃園這座城市的過去與未來。

市府文化局表示，今年活動期間為10月22日至12月4日，由九天民俗技藝團等團隊帶來9檔演出、1場工作坊並出版2本專書，且規劃免費演出、講座及藝文市集等豐富多樣性活動，其中售票活動自8月15日起全面啟售，於8月15日至9月14日期間推出早鳥75折及學生3折，後續也有多項折扣優惠。

▲桃園鐵玫瑰藝術節策展人嶄新氣象

而為期五年的策展即將在2022年進入尾聲，預計於2023年起由前兩廳院藝術總監李惠美接力，持續燃燒表演藝術能量，擴大鐵玫瑰藝術節的文化力與影響力。2022年是耿一偉的最後一屆策展，他以「最初的堅強、最後的溫柔」作為今年策展主題，呼應「鐵」的堅強與「玫瑰」的溫柔，也對應到桃園發展初始的工業堅強，至今邁向文化的溫柔的現況。

預計於明年扛大旗的策展人李惠美，甫卸任兩廳院藝術總監的職務，藉由這些年的經驗，除了要挑戰引進「文化治理」的策略，提升桃園現行場館的經營模式，更要加入年輕世代的創意，邀請更多在地民眾與藝術家一起共創、共構，讓更多人看見桃園藝術家的活力與實力。

李惠美表示，「年輕、活力、機智是她對鐵玫瑰藝術節的印象，年輕城市特有的蓬勃活力和能量，令人耳目一新。」未來的她希望透過「共同策展」的形式，邀請對製作、策展有一定經驗與想法的中生代藝術家，提供策展的舞台，以桃園展演中心為圓心、持續向周遭擴展，讓鐵玫瑰藝術節能納入更多在地藝術家的創意想法，繼續作為桃園這座城市打造文化面貌的重要力量。

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