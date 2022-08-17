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天柚台灣　立委劉建國立法院現場促銷1.8萬公斤文旦挺柚農

▲立委劉建國今日邀請雲林斗六果菜生產合作社在立法院舉行「護國柚民、天柚台灣、斗六柚來了」促銷活動，協助推廣斗六及古坑文旦。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲陳吉仲表示，今年的柚子，照農委會統計才7萬公噸，比往年減10%，所以已經減7、8千公噸，所以今年價格一定要好。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中國8月初宣布禁止輸入台灣柑橘類蔬果，立委劉建國今(17)日邀請雲林斗六果菜生產合作社在立法院舉行「護國柚民、天柚台灣、斗六柚來了」促銷活動，協助推廣斗六及古坑文旦，現場賣出3千箱之外後續還有7千箱文旦將提供企業認購，立委劉建國訂下目標，要協助銷售1萬箱合計6萬公斤的文旦。

雲林縣斗六果菜生產合作社理事主席張冠倫今（17）日與30多名文旦農到立法院銷售斗六及古坑文旦，現場邀請立委劉建國以及立法院長游錫堃和農委會主委陳吉仲等也到場共襄盛舉，立委劉建國表示，今天就是要挺台灣自己的柚農，對中國大聲說，台灣柚農是不能讓你欺負的，台灣人會相挺到底。

▲立委劉建國今日邀請雲林斗六果菜生產合作社在立法院舉行「護國柚民、天柚台灣、斗六柚來了」促銷活動，協助推廣斗六及古坑文旦。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲立委劉建國今日邀請雲林斗六果菜生產合作社在立法院舉行「護國柚民、天柚台灣、斗六柚來了」促銷活動，協助推廣斗六及古坑文旦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

立委劉建國指出，中共禁止進口柑橘類到中國的隔天，立即邀請農委會主委陳吉仲到雲林，與所有柑橘類農民座談，表現出有政府會做事，絕對相挺農民到底的態度。目前農委會陸續在舉辦促銷文旦的活動，已經有三四場了，那今天這場有許多出外打拚的傑出雲林之光的關注與支持，讓柚農感受到滿滿的溫暖。

立委劉建國強調，陳吉仲主委有特別宣布，今年不管從內銷、加工或外銷，整體的量絕對會比往年更多，請雲林縣所有的柚農安心，有政府絕對相挺到底，一定會有更好的價格。

陳吉仲表示，今年的柚子，照農委會統計才7萬公噸，比往年減10%，所以已經減7、8千公噸，所以今年價格一定要好，雖然8月3日起無法進入中國市場，但是一年要銷往中國的柚子，其實才4千多噸而已，佔總產量7萬公噸其實不多，比較擔心的是中秋節三天而已，來不及採收、來不及送到消費者手上。

陳吉仲表示，蔡總統、蘇院長有特別指示，今年產地價格要與過去三年一樣，為此農委會啟動外銷機制，預計外銷3千公噸，目前已經外銷400公噸了，比去年同期多20%，另外企業採購部分，農委會會負責8萬箱，陳吉仲說，今天劉委員推銷部分外，剩下的農委會來負責。

立法院院長游錫堃表示，今天要支持斗六文旦，支持台灣農業首都雲林的農產品，希望大家可以來相挺，讓斗六文旦銷路可以好、有好價格，雲林的柚農可以過好日子。游錫堃也提到，中國抵制我們的農產品，因此我們自己更要相挺，讓中國理解這招是沒用的，以後才不會繼續用這種招數。

▲立委劉建國今日邀請雲林斗六果菜生產合作社在立法院舉行「護國柚民、天柚台灣、斗六柚來了」促銷活動，協助推廣斗六及古坑文旦。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲立委劉建國今日邀請雲林斗六果菜生產合作社在立法院舉行「護國柚民、天柚台灣、斗六柚來了」促銷活動，協助推廣斗六及古坑文旦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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