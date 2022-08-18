美20歲男大生買這檔股票　1個月爆賺33億元！受訪曝：根本沒想到

▲南加大一名20歲男大生買迷因股Bed Bath & Beyond大賺33億台幣。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國南加州大學（University of Southern California）20歲男大生透過迷因股1個多月大賺1.1億美元（約新台幣33億元），為他帶來鉅額財富的是北美家具用品連鎖零售商Bed Bath & Beyond（BBBY-US）的近500萬股股票。他受訪表示，「我完全沒想到會出現這麼大的反彈，我以為要等6個多月。」

《金融時報》（Financial Times）報導，在南加大攻讀應用數學與經濟學的費里曼（Jake Freeman）7月收購了Bed Bath & Beyond近500萬股股票，當時每股價格不到5.5美元。此前，這家家具用品零售商業績慘澹，執行長被解職，導致股價暴跌。然而，近1個月以來受到散戶熱烈追捧，Bed Bath & Beyond股價8月份飆漲超過350%，16日盤中一度飆至28美元，而17日收盤價為23.08美元。

▲北美家具用品連鎖零售商Bed Bath & Beyond（BBBY-US）成為散戶熱愛的迷因股，近1個月以來股價飆漲。（圖／翻攝自Google搜尋）

費里曼沒有錯過這波股價飆升，16日共賣出價值超過1.3億美元的股票分額，「我完全沒想到會出現這麼大的反彈，我以為要等6個多月……我真的很震驚它漲得這麼快。」扣掉最初2500萬美元（約新台幣7.5億元）的持股成本，他1個月就賺進1.1億美元（約新台幣33億元），賣掉股票後他和父母在紐約郊區共進晚餐，預計17日將飛往洛杉磯返回南加大上課。

費里曼說，他和曾經是製藥公司高級主管的叔叔史考特（Scott Freeman）一起投資多年，還曾在紐澤西州一家名為Volaris Capital的對沖基金實習多年。文件顯示，他透過一家註冊在懷俄明州的資本管理公司Freeman Capital Management，累積了超過6%的部位。他透露，他在7月時公開立場表示這家零售商正「面臨關乎存亡的危機」但相信它能重組其債務，並向親朋好友募集了買股資金。

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