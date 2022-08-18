離島秒被摧毀！　路透：台海戰爭爆發「馬祖人無處可躲」

▲路透報導提到，台灣前線島嶼若面臨戰爭民眾可能難以躲藏。圖為馬祖西引島「人定勝天事在人為」標語。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張寧倢／編譯

近來美國國會議員接連訪台，兩岸情勢隨之升溫，國際各界越來越常討論發生台海戰爭的可能性。路透報導，若戰火降臨台灣前線島嶼──馬祖，當地民眾擔心屆時小島可能瞬間被摧毀，人民無處可躲。

路透社指出，自民國38年中華民國政府遷台以來，台灣一直控制著由小島組成的馬祖群島，距離中國海岸線最近只有不到10公里，一旦發生衝突，馬祖可能成為北京最初的目標之一。台灣軍方密切監視著對岸動向，緊急出動戰機、軍艦防範解放軍海軍。儘管台灣民眾的警覺性沒有提高，但緊張局勢突顯了馬祖的脆弱性。

▲東引民眾憂心開戰後無處可躲。圖為馬祖東引島忠誠門廣場。（圖／記者蔡玟君攝）

路透採訪了當地民眾，位於馬祖最北端的東引島上的27歲Dora Liu透露，她並不覺得特別安全，畢竟萬一打仗了，東引島會是戰場的前線，「像我們這種小島瞬間就會被摧毀，如果發生戰爭就無處可躲了，不管我們有多少坑道，如果他們真的占領我們，那這些坑道也沒有用了。」

路透提到，在冷戰高峰時期這些前線島嶼經常受到中國轟炸，如今這裡已成為旅遊地，但從舊防空洞到岩石上寫著解放大陸同胞等宣傳文句等，衝突的痕跡隨處可見。本島南竿島上一名40歲的市場早餐店老闆Chien Chun-te認為，新的危機比以前的緊張局勢更令人擔憂，「我想有可能發生戰爭，但我希望兩岸人民與政府能夠進行更多交流。不溝通只會導致仇恨。」

▲馬祖各地可見過去冷戰時期留下的宣傳文句，圖為東引島「同島一命、軍民一家」的標語。（圖／記者蔡玟君攝）

30歲的男子Huang Tzu-chuan原本在桃園從事通訊業，今年夏天他選擇來到南竿優美的海灣打工換宿1個月，和多數台灣人一樣，他一直密切關注中共軍演並思考一旦開戰該如何應對，「如果有一天這真的發生了，我當然會為我的國家而戰。」他將台灣面臨的挑戰與俄烏戰爭做連結，「我覺得台灣和中國的關係就像他們一樣。」