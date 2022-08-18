美國務院：準備好「與台合作」　應對台海風險升級的長期挑戰

▲北京不滿美眾院議長裴洛西訪台，實施共軍圍台演習。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）17日表示，對於眾議院議長裴洛西的和平訪台，北京卻以危險方式，涉入升級、侵略性的軍事回應，「我們認知到，這是一個長期挑戰。我們準備與台灣合作，也準備繼續與我們的盟友及伙伴合作。我們對台灣的支持，將一如既往地，與其面臨的威脅相互對應。 」

中國駐美大使曾說，美國國會代表團訪台是不恰當的，他還警告，若美國海軍艦隊駛入台灣海峽，中國將會做出反應。

普萊斯在例行記者會上被問及此事時說，「我們一再表明，國會代表團例行性前往台灣，眾議院議長也曾訪問台灣，這樣的旅行完全符合我們的『一中政策』，也符合我們不僅是過去數月，也是40多年以來，尋求捍衛及保持的現狀。」

▲美國國務院發言人普萊斯（Ned Price） 。（圖／達志影像／美聯社）

普萊斯指出，北京在多個領域加大對台施壓，包括在國際上孤立台灣，試圖干預台灣民主進程，「軍事威懾戰術上升到前所未有的等級，強迫性經濟策略也在增加」，而且一切似乎才正要開始。

普萊斯表示，「儘管中國說，他們的計畫軍演已經結束，卻仍在台灣周圍維持高度的空中及海上活動，且清楚表明將繼續這麼做。所以，在面對北京持續破壞現狀的努力時，我們將繼續採取堅決卻冷靜的措施，維持和平及穩定。」